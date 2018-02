Der Spinner wird aus der Luft bekämpft

Der Altmarkkreis Salzwedel hat sich für das Betreuungsforstamt Westliche Altmark auf Firmensuche begeben.

+ Der Eichenprozessionsspinner hat sich in den vergangenen Jahren altmarkweit immer weiter ausgebreitet. © Ziems

Die Ausschreibung läuft derzeit und umfasst 33 Gemarkungen (siehe unten) in fast allen Gemeinden. Die einzige Ausnahme bildet Salzwedel. Bereits seit Jahren hält sich die Hansestadt beim Bekämpfen zurück. Der Kreis verweist aber darauf, dass alle Betroffenen mitmachen sollten, der Schädling kennt keine Gemeindegrenzen. Dies wird auch in Teilen der Stadtpolitik so gesehen. Die Fraktion SPD / „Für Salzwedel“ hat den Antrag gestellt, dass sich die Kommune bei den großen Ausschreibungen des Landkreises einbringen sollte.