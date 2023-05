Spargelsaison nach verhaltenem Start „in vollem Gang“

Von: Ulrike Meineke

Juana Thiede, Ehefrau von „Bauer Thiede“ aus Bühne (Kalbe), bot das regional erzeugte Edelgemüse am Donnerstag, 4. Mai, auf dem Bauernmarkt in Salzwedel an. Zum „Tag des deutschen Spargels“ am 5. Mai wollen die Spargelbauern auch dazu anregen, über Kaufentscheidungen, den Weltmarkt und die Ökobilanz nachzudenken. © Meineke, Ulrike

Zum heutigen „Tag des deutschen Spargels“, 5. Mai, können auch die altmärkischen Spargelbauern vermelden: „Ja, die Saison ist in vollem Gang!“ Die Verkaufshäuschen an den gängigen Standorten in der Kreisstadt sind besetzt, und auch auf dem Bauernmarkt in der Bauernmarkthalle am Gerstedter Weg gibt es das edle Stangengemüse an jedem Donnerstag von 8 bis 14 Uhr in allen Variationen.

Salzwedel. Am Donnerstag dieser Woche, 4. Mai, bot dort unter anderem „Bauer Thiede“ aus Bühne (Kalbe) das beliebteste Frühlingsgemüse Deutschlands unter dem Motto „Ich habe Spargellust“ an. Immerhin verputzt statistisch gesehen jeder Deutsche 1,17 Kilo Spargel pro Jahr.

Zum „Tag des deutschen Spargels“ hat der Spargel- und Beerenverband, der auch von altmärkischen Spargelanbauern unterstützt wird, eine Initiative gestartet: So erhält der Kunde am 5. Mai vielleicht ein paar Stangen gratis, einen Spargelschäler mit dem Aufdruck „Scharf auf Spargel“ geschenkt oder eine freche Postkarte mit flotten Sprüchen wie „Einsame Spitze“, „Spitzenqualität gibt es bei uns von der Stange“ oder „Lieber unseren Local Hero als einen Globalplayer“. Besonders mit Slogans wie letzterem wollen die Spargelbauern auch in der Altmark den Verbraucher dazu anregen, sich über Kaufentscheidungen, den Weltmarkt und die Ökobilanz Gedanken zu machen – wenn etwa importierter „Reise“-Spargel von Supermarktketten billiger angeboten wird als deutscher ohne hohe Reisekosten. Auch wollen die Spargelbauern mit der öffentlichen Wahrnehmung aufräumen, dass heimischer Spargel massiv teurer geworden sei. Denn „trotz Inflation, Lieferkettenproblemen, gestiegener Energiepreise und Lohnkosten setzen deutsche Spargelbauern auf Spitzenqualität und exzellente Standards“.

Die Anfangspreise zum aufgrund der Witterung leicht verzögerten Saisonstart liegen bei rund 9,50 Euro für regional erzeugten Spargel der Klasse II bis zu 11,50 bzw. 12,50 Euro in der Klasse I. Die Preise seien annähernd wie 2022, bestätigen die Bauern.

Spargel ist mit mehr als 90 Prozent Wassergehalt ein figurfreundliches Leichtgewicht und enthält viele Mineral- und Ballaststoffe sowie Vitamine, die gut für die Verdauung und den Stoffwechsel sind. Neben der entschlackenden Asparaginsäure enthält das edle Gemüse die Vitamine C, E und B-Varianten sowie Folsäure.



Die Spargelsaison endet traditionell jedes Jahr zu St. Johanni (24. Juni).



Rezept-Idee Ofenspargel mit Kabeljau und Ofenkartoffeln Kartoffeln gehören zum Spargel wie der Sand zum Meer. Die fast schon mediterrane Variante eines deutschen Küsten-Klassikers ist die Zubereitung von Spargel, Kartoffeln und Kabeljau, garniert mit frischen Kräutern und Meersalz (Rezept für 2 Personen, Zubereitungszeit etwa 45 Minuten, Schwierigkeit mittel). Zutaten: 200 g Kartoffeln, 2 EL Olivenöl, Meersalz und Pfeffer, 500 g weißer Spargel, 1 EL weiße Miso (Shiro Koshi), 1 TL Rohrzucker, 2 EL Olivenöl, 2 Limetten, 300 g Kabeljau-Filet, 1 EL Olivenöl, ½ Bund Koriander Zubereitung: 1. Vorbereitung Kartoffeln – Backofen auf 200° (Umluft) vorheizen. Kartoffeln waschen oder schälen, der Länge nach vierteln und in einer Schüssel mit Öl, Salz und Pfeffer vermengen. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben und zusammen mit dem Spargel (s. u.) im Ofen garen. 2. Zubereitung Spargel – Spargel schälen, holzige Enden abschneiden. Die Stangen in eine Form geben. Miso in 100 ml kochendem Wasser auflösen, Zucker, Öl und den Saft einer Limette dazu rühren und über den Spargel geben. Die andere Limette heiß waschen, trocken reiben und die Hälfte in feine Scheiben schneiden und über dem Spargel verteilen. Mit Salz und Pfeffer bestreuen und im heißen Backofen (Mitte, Umluft 180°) zusammen mit den Kartoffeln etwa 30 Min. bissfest garen. Während des Garens immer wieder mit dem Sud beträufeln. 3. Zubereitung Kabeljau – Inzwischen Fisch abspülen, trocken tupfen, in 4 Stücke schneiden und mit Olivenöl, Salz und Pfeffer würzen. Ofen auf 200° hochschalten und den Fisch etwa 12 Min. vor Ende der Backzeit auf dem Spargel mitbacken. 4. Anrichten & servieren – Spargel, Kabeljau und Kartoffeln aus dem Ofen nehmen und auf zwei Teller verteilen. Den Sud nach Belieben abschmecken und darüber träufeln. Mit Koriander bestreuen, Limettensaft beträufeln – und genießen!

Rezept-Idee: Ofenspargel mit Kabeljau und Ofenkartoffeln © Privat