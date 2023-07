Sozialdepot Salzwedel benötigt dringend Spenden für Bedürftige

Lampen sind besonders gefragt

Torsten Berger arbeitet als Projektleiter im Sozialdepot Salzwedel. Die Einrichtung versorgt Bedürftige mit Möbeln und anderen Haushaltsgegenständen und ist dringend auf Spenden angewiesen.

Das Sozialdepot in Salzwedel versorgt Bedürftige mit Möbeln und anderen Einrichtungsgegenständen. Bisher waren die Lager stets gut gefüllt. Doch das könnte sich angesichts der aktuell großen Nachfrage bald ändern. Besonders gefragt sind derzeit Lampen. „In dieser Woche waren schon sieben Familien da. Jede wollte vier bis fünf Lampen, ich konnte aber nur zwei herausgeben. Sonst reicht es für die anderen nicht mehr“, sagt Projektleiter Torsten Berger. Deshalb ruft er die Bürger auf, Einrichtungsgegenstände zu spenden.

Salzwedel. Auch Elektrogeräte für den Haushalt werden dringend benötigt, also Herde, Kühlschränke, Waschmaschinen sowie Kaffeemaschinen, Mikrowellen und Toaster. Möbel können ebenfalls gespendet werden.

Einrichtung ist kein Kaufhaus

Torsten Berger weist darauf hin, dass es sich beim Sozialdepot um kein Kaufhaus handelt, in das jeder Interessierte einfach hineinspazieren und etwas erwerben kann. „Nur Bedürftige mit einem Zuweisungsschein vom Jobcenter oder Sozialamt sind berechtigt, Haushaltsgegenstände zu bekommen“, betont der Projektleiter. Die Bedürftigen können sich die Sachen im Sozialdepot anschauen, auswählen und dann nach Hause liefern lassen. Und das alles kostenlos, weil das Sozialdepot vom Jobcenter des Altmarkkreises Salzwedel gefördert wird.



Um zu Spenden von Möbeln und mehr zu gelangen, werde manchmal auch ein größerer Aufwand betrieben. „Wir fahren bis nach Uelzen, Diesdorf, Brome, Wittingen oder kurz vor Gardelegen. Wir schauen uns die Möbel vor Ort an, bauen sie auseinander und holen sie ab“, erklärt Berger. Das gelte auch für Einbauküchen.



Wer den bedürftigen Menschen helfen will, kann sich direkt an das Sozialdepot wenden, das am Kristallweg 8 zu finden ist (direkt neben dem Haack-Fachmarkt). Geöffnet ist von Montag bis Freitag von 8 bis 14 Uhr.



Keine Lieferung ohne vorherige Absprache

Telefonisch ist das Depot mit dem Möbelfundus unter der Nummer (01 71) 30 60 853 zu erreichen. „Eine vorherige Absprache ist auf jeden Fall notwendig. Einfach vorbeikommen mit einer Fuhre Möbel oder anderen Dingen und die hier abladen, das geht nicht“, stellt Torsten Berger klar.



Auch wichtig: Die Haushaltsgegenstände sollten natürlich noch funktionsfähig und in zumindest gutem Zustand sein.