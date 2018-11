Altmärkerin Melanie Friedrichs absolviert Freiwilligendienst in Paraguay

Vor den aus Pappe und Wellblech zusammengezimmerten Häusern liegen struppige Hunde, die die vielen jungen Menschen, die im Gänsemarsch in den größten Slum in Paraguay ziehen, träge beobachten. Dann vereinzeln sich die Bauten und geben den Blick auf meterhohe Müllberge frei. Beim Anblick meines Arbeitsplatzes für den Freiwilligendienst steckt mir ein dicker Kloß im Hals. Betreten schaue ich auf die nackten Füße und dünnen T-Shirts einiger Kinder, die uns begleiten. Kurz zuvor habe ich mich noch über die fünf Grad der vergangenen Nacht geärgert.

Sechs Wochen will ich im Herzen Südamerikas in der Hilfsorganisation Club Escuela Solidaria arbeiten, um einem Teil der rund 83.000 Kinder, die in Paraguay nicht zur Schule gehen, die Möglichkeit zu geben, den Kampf gegen die Armut zu gewinnen. Der Gründer der Organisation, der 29-jährige Sebastián Da Ponte, erklärt mir seine Idee: „Keine Sach- oder Geldspenden dieser Welt, nur Bildung kann ihnen den Ausstieg aus diesem Leben ermöglichen.“ Hilfe zur Selbsthilfe. Dies wird beim Jornada Solidaria – dem solidarischen Tag – in die Tat umgesetzt. Freiwillige besuchen die Slums, um Kindern spielend das Lesen, Schreiben, Rechnen und Englisch beizubringen, sie über gesunde Ernährung zu informieren und darüber, wie wichtig es ist, sich vor dem Essen die Hände zu waschen, mit ihnen zu musizieren, zu tanzen und um sie zu ermutigen, ihre Träume für eine bessere Zukunft zu verwirklichen.

Die Organisation gibt es seit dem April 2017. 4.700 Freiwillige unterstützen sie seitdem.

„Wir wollen den Wunsch in ihnen wecken, selbstständig ihre Talente zu entdecken und sich nach ihren Interessen frei zu entfalten“, sagt Sebastián. Das sei durch das aktuelle Bildungssystem nicht nur in Paraguay, sondern auch in vielen Ländern Europas mit frontalem Blockunterricht und sinnlos obligatorischen Schulfächern nicht möglich. 4.700 Freiwillige unterstützten Club Escuela Solidaria seit der Gründung im April 2017. Ich bin die erste Deutsche. Aufgrund der Emigrationswelle vor allem nach dem Ersten Weltkrieg haben viele meiner neuen Freunde deutsche Wurzeln, teilweise gelingen sogar kleine Gespräche auf Deutsch. Sie sind neugierig und ich werde in Verschnaufpausen immer wieder mit Fragen über meine Heimat gelöchert. Einer deutschen Tradition wird dabei besonderer Aufmerksamkeit geschenkt: „Jemand hat mir mal gesagt, Bier sei in Deutschland günstiger als Wasser, stimmt das?“ In zahlreichen Momenten wie diesen, in denen ich lauthals lachen muss, lerne ich die Fröhlichkeit der Paraguayos trotz all der Hoffnungslosigkeit, die sich in den Slums breitgemacht hat, zu schätzen. Humor, Warmherzigkeit und Temperament – auch das ist Paraguay. Und auch wenn bei klirrender Kälte im Haus der Gastfamilie die Heizung fehlt, das Wasser aus der Dusche nicht immer richtig warm wird und Busfahrten in die Innenstadt in all dem Verkehrschaos den Geduldsfaden strapazieren, so wächst mir diese südamerikanische Lebensmentalität ans Herz.