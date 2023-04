Schwierige Situation bei Physiotherapiepraxen in Salzwedel

Von: Christian Reuter

Teilen

Eine Frau hält sich in einer Physiotherapiepraxis die Hände auf Höhe der Lendenwirbel in den mit einem Tapeverband beklebten Rücken. In Salzwedel müssen Patienten viel Geduld aufbringen, bis die Therapie beginnen kann. © Arno Burgi, DPA

Wer in Salzwedel derzeit einen Termin bei einem Physiotherapeuten bekommen will, benötigt viel Geduld. Wochenlange Wartezeiten sind die Regel. Es gab auch Gerüchte, dass mehrere Physiotherapiepraxen in der Stadt geschlossen wurden. Die AZ fragte nach, ob da etwas dran ist.

Salzwedel. Die frühere Physiotherapiepraxis W. Voß wurde am 1. Januar dieses Jahres von Andrea Reinecke übernommen, war aus dieser Praxis zu erfahren. Nach Auskunft aus der Physiotherapiepraxis Beate Hamann habe es keine Schließungen von Praxen gegeben, dafür gebe es aber zum Teil verkürzte Öffnungszeiten, weil Therapeuten weggegangen seien.

„In den nächsten zehn Jahren werden viele Praxen schließen müssen, weil viele Besitzer nach der Wende angefangen haben und bald in Rente gehen“, sagt Prof. Dr. rer. med. Michael Maiwald, Vorstand im Deutschen Verband für Physiotherapie (ZVK), Regionalverband Mitteldeutschland.



Wie schätzt er die aktuelle Situation ein? „Die Lage bei der Versorgung der Patienten ist schon kritisch. Im ländlichen Raum ist es dramatischer als in den Städten“, erklärt Maiwald. Es werde politisch wenig getan, um den Beruf des Physiotherapeuten attraktiver zu machen. „Wir kämpfen sehr dafür, dass man diesen Ausbildungsberuf zu einem Studiengang macht“, informiert der Professor weiter. Weltweit sei das überall ein Studiengang, auch in der DDR sei es einer gewesen, nur in der heutigen BRD sei dies nicht der Fall, obwohl es Sinn mache.



Der Verband ZVK setze sich schon lange für die Akademisierung des Physiotherapeutenberufs ein, und sie werde wohl auch schrittweise kommen, ist Maiwald überzeugt. Ebenso wie eine Novellierung der Berufsausbildung, die längst überfällig sei. Ein großes Problem sei der starke Rückgang der Bewerber in den vergangenen 30 Jahren. „Früher wurde zweimal im Jahr dreizügig die Ausbildung gestartet, heute muss man froh sein, wenn man überhaupt noch eine Klasse jährlich voll bekommt“, sagt der ZVK-Vorstand.



Ein weiteres Problem sieht er darin, dass man die Physiotherapieausbildung in der BRD aus der staatlichen Hand gegeben habe, in der sich heute nur noch etwa 10 bis 20 Prozent aller Praxen befänden. Das Ergebnis: „Sechs bis acht Wochen Wartezeit muss man bei der Physiotherapie in Kauf nehmen. Und die Therapeuten sind mit der Zeit völlig überlastet. Die, die jetzt anfangen, steigen nach sieben Jahren wieder aus der Patientenversorgung aus“, sagt Maiwald. Zudem seien Akutsprechstunden in den Praxen abgeschafft worden, da es keinen Puffer mehr gebe. Die Therapeuten seien zu hundert Prozent und mehr ausgelastet.



Und was rät der Professor im Hinblick auf die angespannte Lage den Patienten? „Einfach alle Praxen anklingeln, in der Hoffnung, dass jemand einen Termin hat. Man muss flexibler sein als bisher. Wir können keine neuen Physiotherapeuten backen“, betont Maiwald.