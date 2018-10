Schuldenlast drückt auf immer mehr Altmärker

Altmarkkreis. 420 Schuldnerberatungen waren 2017 in Salzwedel und Gardelegen nötig. Dort unterhält das Diakonische Werk Altmark West ein Büro. Die Mitarbeiter haben festgestellt, dass der Bedarf kreisweit zunimmt. Denn 2016 lag die Zahl der Beratungen noch bei 379.

Psychische Erkrankungen, aus denen Schulden erwachsen, spielen zunehmend eine Rolle. Darum werden immer wieder gerichtlich bestellte Betreuer eingesetzt. Dies geht aus der aktuellen Sozialplanung des Altmarkkreises hervor.

Darin ist zudem vermerkt, dass die Wartezeiten für eine Schuldnerberatung bei sechs bis acht Wochen liegen. Von 420 Fällen waren 148 Frauen und Männer betroffen, die vom Staat finanzielle Unterstützung bekommen (Sozialgesetzbuch II). Bei 94 Altmärkern wurde eine Insolvenzberatung notwendig (davon 40 SGB II). Außerdem stellen die Beratungsstellen Bescheinigungen zum Pfändungsschutzkonto aus. Damit können weitere Beträge wie Kindergeld, Unterhaltsverpflichtungen zum Beispiel für Ehegatten und Kinder sowie Sozialleistungen für den Empfänger geschützt werden. Die Nachfrage für diese Bescheinigungen steigt deutlich. Waren es 2012 noch kreisweit 101 Papiere, wurden 2017 genau 258 dieser Formulare ausgestellt.

Da vielfach mehrere Probleme für Geldschwierigkeiten sorgen, arbeiten die Beratungsstellen mit Ämtern, Vereinen und weiteren Einrichtungen zusammen. Dieses Prinzip gibt es auch in anderen Bereichen der Hilfe. Im Landkreis wird dabei seit Jahren auf eine „Integrierte psychosoziale Beratung“ mit trägerübergreifender Arbeit im multiprofessionellen Team gesetzt. Die Mitarbeiter der verschiedenen Beratungsstellen wissen um die Kompetenzen der jeweils Anderen und können diese für die Hilfebedürftigen nutzen. Um bestimmte Aufgaben und Methoden besser kennenzulernen, gibt es Arbeitskreise. Bei sieben Treffen konnten 2017 Details besprochen werden.

In allen fünf angeschlossenen Beratungsstellen gab es insgesamt 256 Multiproblemfälle (2016: 264). „Aufgrund der anonymisierten Erfassung kann hierbei kein Rückschluss auf tatsächliche Fallzahlen gezogen werden, da durchaus Überschneidungen und Doppelungen vorliegen“, heißt es in der Sozialplanung. Es lasse sich aber feststellen, dass der prozentuelle Anteil der Klienten mit Multiproblemlagen in allen Beratungsstellen zwischen 10 und 20 Prozent liegt. Das Team hat einen Flyer erstellt, der Betroffenen in Zukunft dabei helfen soll, den richtigen Ansprechpartner zu finden.

