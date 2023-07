Schüler kellnern im Eiscafé oder mähen den städtischen Rasen

Von: Christian Reuter

Teilen

Die 15-jährige Patricia Nowakowski macht derzeit einen Ferienjob im Salzwedeler Eiscafé Lerche. Sie habe dort bereits vor den Ferien angefangen und werde bis zum Ende der Ferien beschäftigt sein, sagte sie gegenüber der AZ. © Christian Reuter

Sommerzeit bedeutet Ferienzeit für Schüler und Studenten. Doch nur auf der faulen Haut zu liegen, kann schnell langweilig werden und bringt finanziell nichts ein. Deshalb sind Ferienjobs sehr beliebt, bei denen sich Schüler und Studenten etwas dazu verdienen können. Die Altmark-Zeitung hat bei Salzwedeler Unternehmen und Behörden nachgefragt, ob sie Ferienjobs anbieten.

Salzwedel. „Wir machen das nur noch in den Osterferien, sonst nicht mehr“, sagt Klaus Meyer, Leiter des OBI-Marktes in Salzwedel. Denn im Frühjahr falle bei den Pflanzen die meiste Arbeit an. Jetzt im Sommer gebe es für Schüler nichts zu tun, deshalb könne der Markt sie auch nicht beschäftigen.

Bei Kraiburg Relastec gebe es sonst schon Ferienjobs, allerdings nicht in diesem Jahr. Grund dafür sei die derzeitige Kurzarbeit in dem Betrieb, teilt Sabine Amft von der Abteilung Personalwesen mit.



Stadt beschäftigt 13 Schülerinnen und Schüler

Gar keine Ferienjobs gebe es im Kaufland. Aus Gründen des Versicherungsschutzes sei die Mitarbeit als Aushilfe erst ab 18 Jahren möglich, ist von einer Markt-Mitarbeiterin zu erfahren.



Anders sieht es bei der Hansestadt Salzwedel aus, sie biete Ferienjobs für Schülerinnen und Schüler an, diese seien allerdings bereits alle vergeben, informiert Pressesprecher Andreas Köhler. „Insgesamt 13 Ferienjobs wurden besetzt, in der Grünpflege (Kommunale Dienste), im Bereich Bibliothek und im Freibad (beispielsweise Kasse).“



Die Schüler, die in der Grünpflege eingesetzt werden, würden Tätigkeiten wie Rasen mähen, Unkraut entfernen und Müll aufsammeln verrichten, so Köhler.



Arbeitserfahrungen sind von Vorteil

„Im Prinzip bieten wir Ferienjobs an, aber nur für Schüler und Studenten, die schon einmal in der Gastronomie gearbeitet haben“, sagt Wolfgang Spiewack, Leiter des Hotels „Union“. Dies sei Bedingung für die Beschäftigung.



Kürzlich habe sich eine Schülerin vorgestellt, die im Hotel arbeiten wolle. Grundsätzlich sei das ab einem Alter von 16 Jahren möglich. „Es muss aber passen. Es muss sich für uns lohnen und für die Schüler auch etwas bringen. Nur Beschäftigungstherapie bieten wir nicht an“, betont Spiewack.



Für manche Jugendlichen erscheint ein Job in einem Eiscafé attraktiv. „Wir haben insgesamt vier Schüler; in Arendsee, Gardelegen und Brome“, sagt Biagio Guzzo, der mehrere Eiscafés in der Region betreibt. Auch im Eiscafé Lerche in Salzwedel werden Schüler beschäftigt. Derzeit arbeitet dort Patricia Nowakowski. Die 15-Jährige wolle bis zum Ferienende bei Lerche tätig sein.