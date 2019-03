Sattelzug prallt bei Buchwitz auf Kleinbagger: Fahrer wird aus Kabine geschleudert

Nachfolgend kippte der Sattelzug auf die rechte Fahrzeugseite und blieb im Straßengraben liegen. Der Lkw-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt.

Der Kleinbagger überschlug sich einmal durch die Wucht des Aufpralles und kam dann rechtsseitig auf dem Fahrradweg auf seinen vier Rädern wieder zum Stehen. Hierbei wurde der 32-jährige Baggerfahrer aus Fahrerkabine geschleudert und leicht verletzt.

Sowohl der Lkw-Fahrer als auch der Baggerfahrer wurden jeweils mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Salzwedel verbracht. Da aus dem aufgerissenen Kraftstofftank des Kleinbaggers Benzin in den Straßengraben, lief, wurde die örtliche Feuerwehr hinzugezogen.

+ Es entstanden Totalschäden in Höhe von insgesamt einer Viertelmillion Euro. © Polizei

Am Sattelzug, der mit 24 Tonnen Soja beladen war, entstand Totalschaden in Höhe von ca. 150.000 Euro. Am Bagger entstand ebenfalls Totalschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro.