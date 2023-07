Sanierung des Schulhofes der Salzwedeler Lessing-Grundschule hat begonnen

Von: Lydia Zahn

Teilen

Die Arbeiten auf dem Schulhof der Lessing-Grundschule sind seit wenigen Tagen in vollem Gange. © Zahn, Lydia

Der Schulhof der Salzwedeler Lessing-Grundschule wird dieser Tage auf die anstehende Sanierung vorbereitet. Kurzum: Das Gelände soll grüner werden und mehr Spielmöglichkeiten bieten.

Salzwedel – Zur Generalsanierung der Salzwedeler Lessing-Grundschule an der Ernst-Thälmann-Straße gehört nicht nur das Gebäude der Bildungseinrichtung, welches längst fertig ist, sondern auch ein Fahrstuhl und die Verschönerung des schuleigenen Hofes. Der Aufzug ist bereits in Arbeit, wenn auch verspätet (wir berichteten). Fehlt also nur noch der Schulhof. Und auch mit diesem wurde nun dieser Tage begonnen.

Am Wochenende ging es los: Die Fahrradständer wurden demontiert. Seit Montag ist die Fachfirma Blümler dabei, den Asphalt, der an vielen Stellen bereits porös und oft sogar gebrochen war, zu entfernen. Somit wird alles für die anstehenden Tiefbauarbeiten vorbereitet.



Die Pläne im Detail

Doch was soll eigentlich genau passieren und gemacht werden? Die Zufahrt zum Parkplatz im nördlichen Teil des Areals wird durch das Absenken der Borde an der Ernst-Thälmann-Straße und das Pflastern der Fahrbahn einschließlich der Borde angepasst. Der Parkplatz selbst soll über 15 Stellplätze, Fahrrad-Anlehnparker und Sitzgelegenheiten für Nutzer der Sporthalle verfügen.



Insgesamt soll alles grüner und bunter werden. Dafür werden das Gelände des Schulhofes neu gepflastert, die Bankauflagen erneuert und Hüpfelemente sowie eine Mini-Sprintstrecke auf dem Boden markiert. Außerdem bekommt der Hof eine Tischtennisanlage und ein Grünes Klassenzimmer – 28 Sitzplätze plus Lehrertisch.

Des Weiteren soll es ein Bodentrampolin, Sitzelemente rund um bestehende Laubbäume, eine Dreierschaukel sowie eine Fußballfläche von 13 mal 20 Metern mit zwei Bolztoren und Fertigrasen geben. Auf dem südlichen Geländeteil sieht der Plan fünf Ranzenregale aus Stahlblech mit je zwölf Fächern, einen Ersatzneubau für die Fahrradabstellanlage mit Überdachung, eine Spielanlage mit Kletternetzen und Seilen, eine Doppel-Torwand, ein Gerätehaus und die Erneuerung der Toranlage inklusive Eingangstür vor.



Jahresende anvisiert

„Die Baumaßnahme ist in zwei Abschnitte gegliedert und kostet 665 000 Euro“, erklärt Andreas Köhler, Pressesprecher der Stadt, auf AZ-Anfrage. Weiter führt er aus, dass die Arbeiten, wenn alles nach Plan läuft, bis Jahresende abgeschlossen sein sollen, aber „natürlich ist das auch immer eine Materialfrage sowie abhängig von den Witterungsverhältnissen.“