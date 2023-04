Sanierung des Salzwedeler KEZ „Siebeneichen“ soll in knapp zwei Monaten fertig sein

Von: Lydia Zahn

Teilen

Malermeister Michel Jagodzinski (r.) hilft den Erziehern sowie der kommissarischen KEZ-Leiterin (2.v.r.), Mandy Grauke, bei der Farbauswahl für die Räume der Kita-Einrichtung „Siebeneichen“. © Zahn, Lydia

Das Kinder-Eltern-Zentrum (KEZ) „Siebeneichen“ in Salzwedel wird seit November 2021 saniert. Nun sollen die Bauarbeiten Ende Juni abgeschlossen werden. Die AZ warf einen Blick auf die Baustelle und dessen aktuellen Stand.

Salzwedel – Blau, Grün, Orange oder doch ein zartes Gelb? Die Erzieher des Kinder-Eltern-Zentrums (KEZ) „Sieben-eichen“ waren am Donnerstag in der Kita an der Wilhelm-Busch-Straße in Salzwedel, um mit Malermeister Michel Jagodzinski die neue Farbgebung in den Räumen zu besprechen. Doris Gensch, Leiterin des Kita-Eigenbetriebs der Stadt, nahm dieses Treffen zum Anlass, um über den aktuellen Stand der laufenden Baumaßnahmen im KEZ zu sprechen.

Barrierefrei und behindertengerecht

„Es war stets Bewegung auf der Baustelle, auch wenn es nicht immer danach aussah“, beginnt Gensch im Gespräch mit der AZ, während sie durch die Räume der Einrichtung führt. Mittlerweile ist das Dach erneuert, die Akustikdecken verbaut und die Heizung von Nachtspeicheröfen auf Fernwärme umgestellt worden. Die Elektrik wurde erneuert und der Brandschutz umgesetzt. Darüber hinaus wird das KEZ nach der Sanierung barrierefrei sein. Denn bei den Kita-Plätzen sind auch integrative mit eingeplant – Stichwort Inklusion. Dafür wurde extra eine behindertengerechte Badeinheit eingebaut, wie Gensch weiter berichtet.



Fußbodenheizung für die ganz Kleinen

Im Bereich für die Krippenkinder wurde eine Fußbodenheizung installiert. „Die Kleinen bewegen sich doch eher viel auf dem Boden, und so haben sie es immer schön warm“, freut sich die Eigenbetriebsleiterin. Zudem wurden die Räume so angepasst, dass die Arbeitsabläufe vereinfacht werden. Der Schlafraum befindet sich beispielsweise direkt neben dem Gruppenraum, über den es jetzt einen direkten Zugang zum Hof gibt.



Vom Gruppenraum der Krippe führt jetzt eine Tür direkt nach draußen auf den Hof. © Zahn, Lydia

Aktuell legen Elektriker und Maler letzte Handgriffe an, Steckdosen werden verbaut, einzelne Abschnitte noch verputzt. Dann folgen Maler- und Bodenbelagsarbeiten. Am kommenden Montag rücken die Fassadenbauer an. Zudem soll es für die Hofseite noch ein Schleppdach geben und eine Beschattungsanlage für den Sandkasten.



Zeitlich liegen die Bauarbeiten nicht mehr im Plan. Ursprünglich war der Sommer 2022 als Fertigstellungstermin geplant, jetzt Ende Juni 2023. Bis dahin muss die Sanierung allerdings auch abgeschlossen sein, damit die Fördermittel erhalten bleiben. Kurz nach Abschluss der Arbeiten soll dann der Betrieb der Kita wieder aufgenommen werden, versichert Doris Gensch.



Im innen liegenden Flur wurden Oberlichter in die Decke eingelassen, um für natürliches Licht zu sorgen. © Zahn, Lydia

An den Kosten hat sich ebenfalls einiges geändert. Aus ursprünglich rund 1,3 Millionen Euro sind 2,2 Millionen geworden – die Baukosten sind gestiegen. Mit Fördermitteln, Krediten und Eigenmitteln kommen jedoch nur zwei Millionen Euro zusammen. Um die Frist bis Ende Juni einhalten zu können, springt nun die Stadt ein. „Die Mutter hilft sozusagen der Tochter“, hatte Bürgermeister Olaf Meining während des Betriebsausschusses „Kindertagesstätten Salzwedel“ sowie während des Hauptausschusses erklärt. Beide Gremien stimmten diese Woche der außerplanmäßigen Zahlung zu.