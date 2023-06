Salzwedels Stadtteilmanager zieht erste Bilanz seines Wirkens

Bürger beklagen fehlende Toiletten und mangelhafte Sauberkeit

Salzwedels Stadtteilmanager Volker Lahmann (v. l.) im Gespräch mit Christian Möller, Referent Handel der IHK Magdeburg, und Sebastian Weyl, Geschäftsführer der IHK-Geschäftsstelle Salzwedel.

„Das Büro wird gut angenommen. Es ist ein richtiges Bedürfnis da, über die Stadt zu reden, vor allem über das, was nicht so gut läuft“, zieht Salzwedels Stadtteilmanager Volker Lahmann eine erste positive Bilanz seines Wirkens. Lahmann hatte seine Tätigkeit im Helga-Weyhe-Haus Anfang Mai begonnen.

Salzwedel. Die Bürger können in Fragebögen angeben, was ihnen an der Stadt gefällt und was nicht. Positiv bewertet werden an Salzwedel der schöne Baumbestand, viel Grün (aber gefährdet), viel Wasser (kaum erlebbar), kurze Wege, Heimatgefühl, Altstadtflair, Bürgercenter, Kulturinitiativen sowie Vereinsleben. „Eine Aufbruchstimmung ist da. Aber von außen wird uns immer gesagt: ‚Ihr lebt in einer wunderbaren Stadt mit viel Potenzial.‘ Wir machen nur zu wenig daraus“, schätzt Lahmann ein.

ner an ihrer Stadt? Da werden eine ganze Reihe an Punkten genannt: fehlende Toiletten und Papierkörbe, mangelhafte Sauberkeit, Leerstand und zu wenig Läden, keine Barrierefreiheit, zu hohe Bordsteine, fahrradunfreundlich sowie Verfall / Ruinen / Lücken. Weiterhin notiert wurden Sperrmüll, Straßenmöblierung, zu wenig Grün, Parkgebühren, Schmierereien, zu wenig Gaststätten sowie Cafés und Struktur im Einzelhandel.



Ideen hat der Stadtteilmanager schon einige, zum Beispiel, wie man den Leerstand bekämpfen kann. „Warum nicht ein leer stehendes Haus kaufen und ein Haus des Gastes daraus machen, mit Toiletten und Wickelraum?“, fragte Lahmann während einer Gesprächsrunde mit Christian Möller, Referent Handel der IHK Magdeburg, und Sebastian Weyl, Geschäftsführer der IHK-Geschäftsstelle Salzwedel.



Aus Sicht von Lahmann müsse eine Stadt gut erreichbar sein, aber nicht nur für Autofahrer, sondern auch für Radfahrer und Fußgänger. „In Richtung Fahrradfreundlichkeit müssen wir noch viel tun in Salzwedel“, stellte er fest.



Derzeit ist der Stadtteilmanager auf der Suche nach geeigneten Objekten, in denen Pop-up-Stores eingerichtet werden können. Dabei handelt es sich um Läden, die kurzfristig öffnen und meist ebenso kurzfristig wieder verschwinden. Wer den Fragebogen zum Stadtkern der Hansestadt Salzwedel ausfüllen will, findet diesen auf der Internetseite der Stadt (www.salzwedel.de).

Und unter der Adresse www.salzwedel.stadtentwicklung.live können Interessierte an einer Online-Umfrage zur Stadtentwicklung teilnehmen.