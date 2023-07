Salzwedels Bürgermeister verkündet im Stadtrat Erfolg bei Suche nach Klimaschutzbeauftragtem

Von: Leif Goetzie

Bald im wahrsten Sinne blühendes Leben? Auch dieser Vorplatz an der Tanzschule Ecke Schillerstraße / Goethestraße könnte bald Teil der verstärkten umwelt- und klimapolitischen Initiative der Hansestadt Salzwedel werden. © Leif Goetzie

Dass Klimaschutz mit Bürgermeister Meining eher an Bedeutung zugewinnen würde, war früh zu erahnen. Jetzt ist auch die zentrale kommunale Position für den erwünschten Klima-Beitrag der Hansestadt besetzt worden.

Salzwedel – Wie wichtig ihm das Thema ist, verdeutlichte Olaf Meining am Mittwochabend mit der Priorisierung seines Redebeitrages vor dem Stadtrat. Direkt nach der Begrüßung stand es auf dem ersten Platz seiner Ausführungen: das Klima.

Als „zwingend notwendig“ beschrieb der Rathauschef den Klimaschutz und die Wichtigkeit, sich auf kommunaler Ebene daran zu beteiligen. Und so passte es auch, dass der Bürgermeister gleich einen öffentlichen Haken hinter die dabei wohl wichtigste Personalie machen konnte. Meining verkündete: „Ich kann Ihnen mitteilen, dass unsere Suche nach einem Klimaschutzmanager erfolgreich war.“



Stelle zur Bewährung

Die neue Stelle wird ab dem 1. September zunächst auf zwei Jahre befristet geschaffen und ist dem Liegenschaftsamt von Amtsleiterin Hella Jesper unterstellt. Was aber macht eigentlich ein Klimaschutzmanager und was muss er dafür mitbringen?



Der Bundesverband Klimaschutz (BVKS) zeichnet auf seiner Internetpräsenz ein hinsichtlich der Qualifikation uneindeutiges Bild. „Klimamanager*innen sind dabei eine heterogene Gruppe in Bezug auf ihren beruflichen Hintergrund“, heißt es dort. Ob technisch oder sozialwissenschaftlich vorgebildet, ist demnach nicht das entscheidende Kriterium. Wichtig sei unter anderem das „Wissen um Klimawandel und Maßnahmen Klimaschutz / Klimaanpassung, Fachwissen zu erneuerbaren Energien, Stadtplanung, Bauen / Sanieren, Umweltpsychologie, Verständnis zu den (kommunalen) Handlungsoptionen“.



Bilanz und Ausblick

Beinahe exemplarisch für die Wege, die Salzwedels neuer Manager zukünftig verstärkt beschreiten soll, bilanzierte Meining im Stadtrat die vergangenen vier Jahre mit 1,7 Hektar Blühwiesen an unterschiedlichen Stellen der Stadt und gab einen Ausblick. Rund 0,5 Hektar Blühwiesen sind demnach an Felixstower Straße, Am Bartelskamp, am Groß Chüdener Weg, an der Schillerstraße und der Lüneburger Straße geplant.



Auch Bäume werden nachgepflanzt. Im Herbst sollen 23 Ersatzpflanzungen in der Kernstadt selbst und weitere 20 in den Ortsteilen erfolgen. Die Arbeitsgruppe „Pro Baum“ unterstützt die Stadt hierbei.



Auch für die Baumspenden, die der Stadt in Aussicht gestellt wurden, bedankte sich Meining herzlich.