Salzwedeler wurde zu drei Jahren Haft verurteilt, doch legt nun Berufung ein

Teilen

Die 10. Strafkammer am Landgericht Stendal entscheidet am 31. August, ob die Berufung des Verurteilten Christopher B. berechtigt ist. Das Salzwedeler Amtsgericht verteilte ihn aufgrund eines Angriffs auf einen Busfahrer. © Heymann, Jens

Es ist manchmal wirklich unfassbar, welche Kleinigkeiten zum Ausbruch von schweren Gewalttaten führen. Ein Beispiel dafür ist ein Fall, der sich am 16. Mai 2022 an einer Bushaltestelle in Salzwedel zugetragen hat.

VON THOMAS PFUNDTNER

Salzwedel / Stendal – Abends, so gegen 21.30 Uhr, stieg Christopher B. mit seiner Freundin Lisa und ihrem Hund in den Bus von Busfahrer Frank G. (Name geändert). Nachdem der 22-Jährige die Fahrkarten gelöst hatte, schob er ihre mitgebrachten Fahrräder in den hinteren Teil des öffentlichen Verkehrsmittels.

Währenddessen forderte der Fahrer Lisa auf, ihren Hund einen Maulkorb anzulegen und eine Fahrkarte für den Vierbeiner zu kaufen. „Dafür habe ich kein Geld, aber ich biete Ihnen ein Pfandstück an“, antwortete die Hundebesitzerin. Als sich Frank B. darauf nicht einließ, eilte die Frau zu ihrem Freund, der bereits auf der Rückbank saß.



Schädel-Hirn-Trauma

Nach einem kurzen Wortwechsel zwischen den beiden erhob sich Christopher B. von seinem Platz, stürmte zum Fahrersitz und schlug völlig unkontrolliert auf Busfahrer Frank P. ein. Die Schläge waren so heftig, dass der Fahrer ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitt. Außerdem wurde er an der rechten Ohrmuschel verletzt, und über einer Augenbraue verursachten die Schläge eine tiefe Platzwunde. Insgesamt waren die Verletzungen so schwer, dass Frank G. ganze drei Tage im Krankenhaus verbringen musste.



Zahlreiche Vorstrafen

Schnell konnte die Polizei den Täter ermitteln, und er wurde in Untersuchungshaft in die Justizvollzugsanstalt in Madel bei Burg gebracht. Wie die AZ erfuhr, ist Denny B. kein unbeschriebenes Blatt, denn sein Vorstrafenregister ist lang. Er musste sich unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahl, Computerbetrug sowie auch zahlreichen Drogendelikten verantworten.



In Salzwedel verurteilt

Am 28. März 2023 wurde ihm vor dem Amtsgericht Salzwedel erneut der Prozess gemacht. Das Urteil lautete drei Jahre Haft ohne Bewährung und 5000 Euro Schmerzensgeld für Frank G.



Ein Urteil, das Christopher B. nicht akzeptierte. Er ging in Berufung. Ob diese berechtigt ist und die Anklage erneut verhandelt werden muss, entscheidet die 10. Strafkammer am Landgericht Stendal am 31. August.