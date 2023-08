Salzwedeler Wärmepumpen-Chef sieht Politik-Ziele außer Reichweite

„Das ist vollkommen illusorisch“

Matthias Holtz, Geschäftsführer eines Wärmepumpen-Betriebs, kann leider aus der „Goldgräberstimmung keinen entsprechenden Ertrag" erzielen. Es fehlt an Lieferverlässlichkeit, Personal und politischem Realismus.

Zahlreiche Probleme plagen den Salzwedeler Wärmepumpen-Chef Matthias Holtz, der die Ziele der Politik als unrealistisch bezeichnet. Im AZ-Gespräch erzählte Holtz, wo es Mängel gäbe und wo er seine Branche in Zukunft sehe.

Salzwedel – Personalmangel, Lieferkettenprobleme und Auftragsexplosion: Matthias Holtz, das merkt man sofort, ist eigentlich ein lebensfroher Mensch und lässt sich seinen Humor so schnell nicht nehmen. Aber auch der Geschäftsführer des Wärmepumpen-Fachbetriebes in der Salzwedeler Brückenstraße redet die derzeitige Situation nicht schön.

„Bis Dezember letzten Jahres herrschte wegen der Angst um die Gasversorgung Panik. Wir konnten die Mails kaum noch beantworten, das Telefon stand nicht still. Da dachte ich, ich drehe durch“, berichtet der 52-Jährige. Mittlerweile habe sich aufgrund der Entschärfung der Gesetzgebung die allgemeine Unruhe etwas gelegt. Bei weitem zu viel, um die Anfragen bedienen zu können, ist es dennoch. Vor zwei Jahren dominierten die Einbauplanungen für Neubauten noch mit 90 Prozent die Anfragen. Heute machen sie nur noch fünf Prozent des Volumens aus. Bestandsgebäudebesitzer rüsten mehrheitlich nach.



Unrealistische Politik

Angesprochen auf die politischen Ziele, 500 000 Wärmepumpen in 2024 zu verbauen, konstatiert Holtz: „Das ist vollkommen illusorisch.“ Es ginge ja nicht nur ihm so und er führe ja noch einen kleinen Betrieb. Wo sich bei ihm die Aufträge noch in überschaubarer Stückzahl stapelten, wären es andernorts 100. Ihm fehle die Vorstellungskraft, abseits der individuellen Machbarkeit am Standort, mit welchen Mitteln das Volumen vervielfacht werden soll.



Aber wo liegen die Schwierigkeiten genau? „Zunächst einmal erhalten wir keine Komponenten. Aufträge bei Herstellern, die wir erteilen, werden erst angenommen und bestätigt. Dann werden diese nach einigen Wochen abgeändert und erneut bestätigt. Das wiederholt sich mehrfach und die Kunden melden sich bei uns“, ärgert sich Holtz.



Er zeigt den Auftrag, den er im November 2022 an einen eigentlich seriösen Großhersteller gesendet hat. Nach drei Bestätigungen, die letzte im Juni 2023, soll er den Brauchwasserspeicher für den Kunden nun statt in KW 19 erst in KW 42 bekommen. Ob er ihn dann hat, weiß er nicht. Die anderen Komponenten hat er zusammen. „Wenn man sich beschwert, heißt es: Stornieren Sie doch!“, lächelt der Salzwedeler etwas verzweifelt.



Potenzielle Neukunden, die er mit den Worten vertröstet, sich Anfang 2025 wieder zu melden, hielten ihn vermutlich für arrogant, sagt Holtz, aber das sei nun mal die Realität. Genau so sei es mit den Wartungen. Verträge seien nicht machbar, da man nichts versprechen könne. Viele, die von ihren ebenfalls personell überlasteten Mitbewerbern teilweise trotz eines Termins hängen gelassen wurden, rufen verzweifelt bei ihm an.



Innerhalb der nächsten zwei Jahre sieht er eine Entspannung des Marktes nahen. Das gelte gleichermaßen für Aufträge sowie auch Preisentwicklung.



Ehrliche Beurteilung

Wie beurteilt der seit 1995 in dem Bereich tätige Unternehmer überhaupt die Eignung vieler Gebäude für diese Form der Heiztechnik, gerade in einer Altstadt wie Salzwedel? „Bei vielen ist das nicht machbar. Das sagen wir dann aber auch“, äußerte Holtz. Der ein oder andere Mitbewerber ziehe dann schon mal die Maßnahme durch, sei „schmerzfreier“, und die Kunden wundern sich dann, dass ihre Heizkosten trotz der Investition von 50 000 Euro nicht sinken. „Sowas machen wir nicht“, stellt er klar. Potenzial sehe er vielerorts noch in der Geothermie. Allerdings müsse man dafür auch entsprechend viel öffentliches Geld in die Hand nehmen.



Die Personalsituation stellt neben den Lieferproblemen in der Wärmepumpen-Branche das zweite große Problem dar. An der Einfahrt hängt ein Schild mit der Aufschrift „Wir stellen ein“. „Das kann ich eigentlich abnehmen“, sagt der 52-Jährige resignierend und ergänzt: „Früher waren wir zu neunt, heute zu zweit.“ Einzelschicksale vormals Angestellter hatten nach und nach das Team dezimiert. Sein Kollege ist 58. Beide hätten bei schweren Lasten mittlerweile Probleme. Und es kommt niemand nach. Holtz habe vereinzelt auch Bewerbungen ausländischer Fachkräfte, die er gern einstellen würde, deren Zertifikate aber nicht anerkannt werden und die – allein aus Haftungsgründen – nachgeschult werden müssten.



Nachwuchsmangel

Im Ausbildungsgang seines Sohnes zum Mechatroniker für Kältetechnik seien 22 Nachwuchskräfte, sagt Holtz. „Die haben eine Abbruch-/Nichtbestehensquote von 60 Prozent“, so der Senior weiter. Und nur jeder Fünfte sei nachher dem Praxistest gewachsen. Daraus ergebe sich der personelle Notstand – auch in Zukunft. Hier müsse die Politik ansetzen.



In eineinhalb Jahren ist der Sohn mit der Ausbildung fertig. Dann folgt irgendwann die Betriebsübergabe, so der Plan. „Erstmal machen wir das Beste aus der Situation“, lächelt der Salzwedeler. Zu tun gibt es ja immerhin bis dahin genug.