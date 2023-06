„Noch nie so erlebt“

Salzwedeler vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen

Von: Armon Böhm

Das Amtsgericht der Hansestadt Salzwedel war bereits Schauplatz zahlreicher Strafprozesse. Am Dienstag, 13. Juni, ging es im Gerichtssaal um den Vorwurf einer Vergewaltigung. © Armon Böhm

Ein 55-jähriger Salzwedeler mit griechischer und deutscher Staatsangehörigkeit musste sich am Dienstag, 13. Juni, aufgrund des Vorwurfs einer Vergewaltigung, die er vehement abstritt, vor dem Amtsgericht der Hansestadt verantworten. Trotz Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Angeklagten beschloss das Schöffengericht nach einem über sechs Stunden langen Prozess, den mutmaßlichen Täter freizusprechen.

Salzwedel. Am 14. Mai 2022 soll der griechischstämmige Berufskraftfahrer seine damalige Partnerin gegen Mittag in ihrer Wohnung in Salzwedel besucht haben. Bei diesem Treffen sei es zu Streitigkeiten und Beleidigungen vonseiten des Angeklagten gekommen. Als sich die mittlerweile 51-jährige Ex-Freundin für einen Mittagsschlaf in ihr Bett legte, habe sich der 55-Jährige dazugelegt und geäußert, dass er Lust auf Sex habe. Trotz Ablehnung der 51-Jährigen soll der mutmaßliche Täter laut Anklageschrift angefangen haben, seine damalige Freundin sowie sich selbst auszuziehen.

Brutaler Tathergang

Im weiteren Verlauf soll der Angeklagte das mutmaßliche Opfer sowohl vaginal als auch oral und anal vergewaltigt sowie sie gewürgt haben. Immer wieder habe sie ihn aufgefordert, aufzuhören, und geäußert, Schmerzen zu verspüren. Es sei außerdem zu mehreren Versuchen des Opfers gekommen, sich zu wehren. So habe die 51-Jährige dem 55-Jährigen in eine Schulter gebissen, woraufhin dieser geäußert habe: „Mach das noch einmal, und aus deiner Nase kommt ein Liter Blut, und ich schlage dir die Zähne aus.“ Nach der Ejakulation habe der Angeklagte noch eine Zigarette geraucht und soll anschließend die Wohnung seiner Ex-Freundin verlassen haben.



Die Aussagen sowie Befragungen des Angeklagten als auch der ersten Zeugin, bei der es sich um die mutmaßliche Geschädigte handelte, fanden zum Schutz der Privatsphäre beider Beteiligten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Während dieser Befragungen wurde beispielsweise der WhatsApp-Chatverlauf der beiden besprochen, der sich über mehrere Seiten Papier erstreckte. Eine Betreuerin half der 51-Jährigen bei ihrer Aussage.

„Noch nie so erlebt“

Anschließend trat die ebenfalls 51-jährige beste Freundin der Geschädigten in den Zeugenstand. Sie berichtete, dass sie den Angeklagten nur einmal im April vergangenen Jahres getroffen habe. Dort sei dieser ihr unangenehm aufgefallen. „Er war wie ein typischer Macho“, beschrieb die Zeugin. Auch habe sie den Eindruck gehabt, dass der Angeklagte die Beziehung nicht ernst genommen habe, während die Geschädigte sich in ihn verliebte.



Nach der vorgeworfenen Tat habe sich das mutmaßliche Opfer ihrer besten Freundin anvertraut und geäußert, dass der 55-Jährige sich auf die schlimmste Art verabschiedet habe, da er nach dem Vorfall die Beziehung beendete. Seitdem habe sich die 51-Jährige laut der Aussage der Zeugin stark verändert. „Sie war wie ein Haufen Elend. Ich habe sie noch nie so erlebt. Sie war nicht mehr die, die ich kannte“, schilderte die Zeugin in der Sitzung des Amtsgerichts.



Dass sich die Geschädigte verändert habe, bestätigte auch ihr 21-jähriger Sohn, der als dritter Zeuge vor das Gericht trat. Seit dem 14. April 2022 traue sie sich nicht mehr in große Menschengruppen und könne auch nicht allein das Haus verlassen. Selbst alltägliche Tätigkeit wie Einkaufen seien nicht vorstellbar. Zwei Tage nach dem Vorfall habe sich seine 51-jährige Mutter ihm anvertraut, wobei sie bei ihm keine Details nennen wollte. Sechs Tage später sei er mit ihr auf seine Anregung hin zur Polizei gegangen.



Vierter und letzter Zeuge war der 51-jährige Ex-Mann der Geschädigten und Vater des Sohnes. Sie habe sich von ihm getrennt, da ihre Ehe bergab gegangen sei. Vier Wochen nach der mutmaßlichen Vergewaltigung offenbarte sie sich dann allerdings auch ihrem Ex, da er für sie immer noch eine Vertrauensperson sei. Ebenfalls bestätigte er die Veränderung der sonst offenen Geschädigten. Und genauso wie der besten Freundin erzählte die 51-Jährige auch ihm von ihrem Biss, den der Angeklagte aber bestritt.

Mangel an Beweisen

Während die Staatsanwältin eine Haftstrafe von über drei Jahren forderte, war sich die Verteidigerin über eine mangelhafte Beweislast sicher. Dem mussten der Richter und die Schöffen zustimmen: „Wir glauben nicht an seine Unschuld, sondern wir sind nicht von seiner Schuld überzeugt. Daher im Zweifel für den Angeklagten.“