3. Salzwedeler Vereinsfest stand seinen Vorgängern in nichts nach

Von: Lydia Zahn

The Keltics spielten am Sonnabend nicht nur auf der großen Bühne im Park des Friedens, sondern auch auf der Wiese davor. © Zahn, Bernd

Einmal Feuerwehrmann sein, Hundetrainer, Briefmarkensammler oder Motocrossfahrer: Auf dem Fest der Vereine konnte alles Mögliche ausprobiert, kennengelernt und angeschaut werden. Mehr als 60 Vereine und Gruppen präsentierten sich und ihre Arbeit am Wochenende im Park des Friedens in Salzwedel.

Sven Schmidt vom Hundesportverein zeigte Connor (5) seine Arbeit mit Hunden. © Zahn, Lydia

Salzwedel – Den Anfang machte DJ Ronny am Freitagnachmittag mit seiner Kinderdisco. Am Abend folgten Band-Auftritte, die wie schon im vergangenen Jahr vom Verein „Aktion Musik / Local Heroes“ organisiert worden waren. Mit zackigen, rockigen und lauten Beats unterhielten die Musiker ihr Publikum.

Die Jugendfeuerwehr zeigte, wie´s geht. Freiwillige konnten aber ebenfalls versuchen, die Flammen im Haus zu löschen. © Zahn, Lydia

Die Vereine und Gruppen standen dann am Sonnabend im Mittelpunkt. Über den Park verteilt zeigten sie den Interessierten, worin ihre Arbeit besteht, während die Luft von Gesprächen, Musik und Gelächter erfüllt war. Später am frühen Abend wurde es erneut laut, als Bands wie „Soap Your Auntie“ aus der Partnerstadt Felixstowe auftraten.



Die Band „Soap Your Auntie“ vor ihrem Auftritt. © Zahn, Bernd

Einen Abschluss fand das prächtige Fest für Jung und Alt, für Singles und Paare sowie natürlich auch für Familien in einem Frühschoppen am Sonntag unter anderem mit einem Auftritt der Bismarker Blasmusikanten. „Ich denke, dass es alles in allem eine gelungene Veranstaltung war“, resümiert Marco Heide, Chef der Kickerfreunde und Initiator des Vereinsfestes. Die Resonanz sei noch besser gewesen als im vergangenen Jahr, freut er sich. Zwar hätte der Freitag aufgrund des Wetters etwas besser anlaufen können, doch das gab sich spätestens ab Abend und im Laufe des Sonnabends und Sonntags wieder.

Lea versuchte ihr Glück beim Gewinnspiel. © Zahn, Lydia

Und obwohl Heide mit dem Ergebnis zu frieden sein könnte, denkt er schon daran, was noch besser gemacht werden kann. „Im nächsten Jahr wollen wir auf jeden Fall für mehr Schatten auf der großen Wiese vor der Bühne sorgen“, blickt Heide auf das 4. Salzwedeler Vereinsfest voraus.

Dima und Waldemar Lieder sind Bruno Punani. © Zahn, Bernd