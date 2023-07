Salzwedeler Verein feierte Glockenguss am alten Friedhofsportal

Von: Armon Böhm

Zahlreiche Stunden investierten Simon Laudy (r.) und sein Team in den Guss der Glocke. Dr. Gerhard Ruff (l.) hatte als Vorsitzender des Vereins Initiative Kulturerbe Salzwedel die Ehre, den Klangkörper ordentlich anzuschlagen. © Böhm, Armon

Nachdem Anfang Juni bereits die Betonstatur im Salzwedeler Glockengarten aufgestellt wurde, folgte am Wochenende der Guss der Glocke, die in die Statur gehängt wird. Zahlreiche Schaulustige ließen sich dies nicht entgehen.

Salzwedel – Lange Zeit wurde auf diesen Moment hingearbeitet. Doch am Wochenende war es endlich so weit: Feierlich und mit hunderten Schaulustigen wurde die Glocke für den künftigen Salzwedeler Glockengarten am ehemaligen Friedhofsportal gegossen und nach einer Abkühlzeit von rund 14 Stunden aus ihrer Gussform geschlagen. Das Projekt des Vereins Initiative Kulturerbe Salzwedel machte damit einen weiteren großen Schritt, nachdem am 8. Juni bereits die 26 Tonnen schwere Betonstatur aufgestellt wurde, in der die frisch gegossene Glocke hängen wird.

Stundenlang wurde der Schmiedeofen am Sonnabend mit zwei Handkurbelgebläsen vorgeheizt, bis die Bronze für die Glocke darin geschmolzen werden konnte. Anschließend wurde der Ofen zerstört und das geschmolzene Metall in eine Form aus Quarzsand gefüllt, der durch ein Hochdruckverfahren zu Sandstein komprimiert wurde. Für dieses Spektakel verantwortlich war der niederländische Glockengießer Simon Laudy und sein Team, das extra aus der Niederlande anreiste.



Beim Gießen mussten alle still sein, denn das Team konnte am Klang hören, wie schnell sie vorgehen durften. © Böhm, Armon

Am Sonntag ging es dann mit der Befreiung der Bronzeglocke aus ihrer Form weiter. Sorgfältig arbeitete sich das Team von der Klokken- en Kunstgieterij (Glocken- und Kunstgießerei) durch den Sandstein, bis zuerst die Glockenkrone und schließlich auch die gesamte Glocke zu sehen war. Da offenbarte sich dann auch die Prägung des Klangkörpers: Das Salzwedeler Wappen mit dem Schriftzug „Hansestadt Salzwedel“ und eine Rundumprägung, auf der „Hier gegossen im Auftrag der Initiative Kulturerbe Salzwedel e. V. von Simon Laudy MMXXIII“ steht. Vom Publikum gab es für das Team lauten Applaus.



Brocken um Brocken meißelten sich die Gießer durch den Sandstein, bis die Glockenkrone zu sehen war. © Böhm, Armon

Nun fehlte nur noch die Klanganalyse, von der abhing, ob das ganze Verfahren ein Erfolg war. Zufrieden verkündete der Glockengießer: „Der Ton ist ein H1.“ Vereinsvorsitzender Dr. Gerhard Ruff, der über den Prozess hinweg einige Fakten zur Glockengießerei in Salzwedel erzählte, hatte dann die Ehre, die Glocke mit einem Hammer ordentlich anzuschlagen. Erfreut rief Ruff: „Wir haben Glocke!“ Und die Menge sprach ihm nach.



Am Montag um 9 Uhr soll die Glocke aufgehängt werden. Weitere Schritte sind dann noch die Elektronik für den Anschlag und die Eröffnung der Ausstellung, die voraussichtlich am Tag des offenen Denkmals, 10. September, im bis dahin renovierten Portal stattfinden soll.