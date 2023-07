Salzwedeler Tafel kämpft mit Folgen internationaler und nationaler Krisen

Von: Leif Goetzie

Noch sieht es nach viel aus: Vor Öffnung der Tafelausgabe begutachten Barbara Quast und Martina Niesig die Gemüseauslagen. Die Ausgabe in Salzwedel, aber auch in Klötze, Jahrstedt und Gardelegen suchen immer neue Spender. © Goetzie, Leif

Regale leeren sich schneller, Spender fallen weg und Nutzer müssen länger auf einen Platz warten. Besserung ist derzeit nicht in Sicht. Die Helfer der Salzwedeler Tafel sind aktuell nicht zu beneiden.

Salzwedel – Die Ausgabe ist noch einige Stunden hin, aber das Treiben ist schon geschäftig hinter den Türen der Salzwedeler Tafel. Gurken, Tomaten, Karotten – alles wird begutachtet, sortiert, positioniert. An der Wand hängt der Abgabeplan. Die Menschen, die hier Lebensmittel erhalten, sind in Buchstabengruppen eingeteilt.

„Früher waren es zehn Buchstaben pro Abgabetermin, jetzt sind es nur noch fünf“, sagt Martina Niesig mit Bedauern in der Stimme. 110 Gruppen und Einzelpersonen sind es aktuell insgesamt. Zu wenig ist zu verteilen. Niesig ist sechs Jahre dabei, aber der Eifer, helfen zu wollen, ist ungebrochen. Tafelchefin Barbara Quast kommt hinzu. Sie ist seit 2020 Geschäftsführerin. Quast ist insgesamt 27 Jahre bei der Diakonie.



Selbstnutzer als Helfer

Neben den beiden erfahrenen Frauen arbeiten 30 weitere Ehrenamtliche in Salzwedel mit. Einige stehen erst hinter, später vor den Tresen. „Dafür, dass ich das nutzen kann, will ich mithelfen“ , zitieren Quast und Niesig die Aussagen von Helferinnen. Gerade jetzt, zum Monatsende, würde es auch wieder mehr Nachfrage geben. Dann würden in den Nutzerhaushalten die ohnehin schon überschaubaren finanziellen Mittel wieder knapper. Quast erklärt die Situation: Gesellschaft ist soziale Teilhabe. Und wenn eine Familie vielleicht doch ausnahmsweise im Freibad oder Café war, ist das kein Grund für Vorwürfe. Ohne die Tafel ginge es vielleicht niemals.



Fast alle Supermärkte in Salzwedel beteiligen sich an den Tafelspenden. Allerdings werden die Lebensmittel weniger, bestätigen Quast und Niesig. Grund: Der Angebotsüberschuss ist ebenfalls geringer geworden. „Man merkt es ja selbst“, sagt Niesig, „wenn man in den Supermarkt geht, ist oft schon nicht mehr alles verfügbar.“



Kein Umsonstmarkt

Der Ukraine-Krieg und seine Folgen – die Tafel spürt sie von allen Seiten. Die Fluchtsituation ist eine davon. Bei der Aufnahme Geflüchteter durch Behörden kommt es auch manchmal zu Missverständnissen und es werden falsche Erwartungen geweckt, kritisiert Quast. Und sagt entrüstet: „Manchmal werden wir für einen Umsonstsupermarkt gehalten.“ Dann werde auch mal über Druckstellen am Apfel diskutiert oder darüber, dass das Brot vom Vortag sei und nicht frisch gebacken. Das sind aber besondere Fälle. Ansonsten spüre man aber zumeist Schamgrenzen, oft gerade bei älteren Menschen / Rentnern. Apropos Brot: Durch das Aus der Baumkuchen GmbH kommt ein weiterer Spender abhanden, für den ein Nachfolger gesucht wird.



Quast und Niesig rechnen so schnell nicht mit einer Enstpannung. „Man hat ja am Anfang gedacht, dass der Krieg nicht so lange anhält, aber nun sieht es so aus, als ginge das noch eine ganze Zeit so weiter“, sagt die Tafel-Chefin. So lange wird die Schlange Bedürftiger immer länger. Aktuell stehen zehn Familien auf der Warteliste.