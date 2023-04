Salzwedeler Szenetreff plant Wandbild in der Kultur-Nische

Queere Geschichte Ostdeutschlands

+ © Anne Schäfer Ein Wandbild in der Kultur-Nische soll zukünftig die queere Geschichte Ostdeutschlands erzählen. Auf dem aktuellen Entwurf sind unter anderem Lotte Hahm, Anita Berber, Lili Elbe, Magnus Hirschfeld und Rudolph Brazda zu sehen. Besonders viel Platz nimmt der Kopf von Eduard Stapel ein. Das schwarze Quadrat dient als Platzhalter für eine Tür. © Anne Schäfer

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Armon Böhm schließen

Im Oktober 2022 wurde der Szenetreff in der Salzwedeler Kultur-Nische gegründet, der seitdem diverse Projekte verfolgt. Darunter auch ein Wandbild, das zukünftig die queere Geschichte Ostdeutschlands erzählen soll.

Salzwedel – Eine Tauschbibliothek, mehrere Werkstätten und Ateliers, eine Brauerei sowie diverse kulturelle Veranstaltungen – die Salzwedeler Kultur-Nische ist für ihre bunte Vielfalt an Räumen und Aktivitäten bekannt. Mit dem Szenetreff, der im Oktober vergangenen Jahres ins Leben gerufen wurde und der als erster offener Bezugsort für queere Menschen in und um Salzwedel dient, wurde es allerdings noch ein ganzes Stückchen bunter. Beziehungsweise soll es auch noch bunter werden. Denn ein 6,72 mal 2,88 Meter großes Wandbild soll zukünftig im Raum des Szenetreffs die queere Geschichte Ostdeutschlands abbilden.

„Der international gefeierte Christopher-Street-Day bezieht sich ja auf den Stonewall-Aufstand in den USA, was natürlich ein geschichtlich wichtiges Ereignis ist. Aber auch in Deutschland, vor allem in Berlin, haben wir eine lange queere Geschichte, so wie die erste geschlechtsangleichende Operation oder der erste lesbische Kuss in einem Film“, erzählte Yulian Ide, der zusammen mit Robert Drews den Szenetreff gründete. Das aus dem Englischen stammende Wort queer beschreibt unter anderem Personen aus der LGBTQIA*-Community.



Diese Geschichte soll nun sichtbar gemacht werden. Dafür wurde die queere Illustratorin Anne Schäfer aus Hannover angeheuert. Schäfers Kunst konnten Salzwedeler bereits bei Wagen und Winnen im September 2022 in der Kultur-Nische bewundern. Mit „Her Queer Story“ bildete sie die Geschichte queerer Frauen ab. Aufbauend darauf entstand die Idee für das Wandbild.



+ Illustratorin Anne Schäfer wurde für das Wandbild beauftragt. © Yulian Ide

„Ich fand diesen Auftrag erst bisschen überwältigend, da ich sonst digital oder mit Bleistift arbeite. So etwas habe ich noch nie gemacht“, schilderte Schäfer im AZ-Gespräch. „Es ist aber eine tolle Möglichkeit, mich kreativ auszuleben. Ich habe viel Spaß daran“, fügte die studierte Grafikdesignerin und Illustratorin hinzu.



Zusammen mit Ide und Drews suchte sich Schäfer zahlreiche queere Personen der ostdeutschen Geschichte heraus, die das zukünftige Wandbild im Raum des Szenetreffs schmücken sollen. Im Januar entstanden erste Entwürfe. Darauf abgebildet sind unter anderem Magnus Hirschfeld (1868-1935), ein schwuler Arzt und Sexualforscher aus Berlin, sowie Lotte Hahm (1890-1967), eine prominente Aktivistin der Lesbenbewegung in Berlin. Besonders viel Platz soll Eduard Stapel (1953-2017), der nach einer verwehrten Übernahme einer Pfarrstelle aufgrund seiner Homosexualität die kirchliche Schwulenbewegung in der DDR gründete und aus Bismark in der Altmark stammt, bekommen.



Während Schäfer an weiteren Entwürfen arbeitet, kümmern sich Ide und Drews um die Finanzierung. Auch Geld für eine Heizung müsse noch her. Auf der Internetseite www.szene-salzwedel.lgbt können sich Interessierte dem Szenetreff anschließen.