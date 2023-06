Salzwedeler Schulen sehen Antrag der AfD-Landtagsfraktion kritisch

Von: Armon Böhm

Teilen

Beim Bundescup „Spielend Russisch lernen“ nahmen 2021 auch 16 altmärkische Schüler teil. Im Salzwedeler Jahn-Gymnasium stellten sie ihr Vokabelwissen unter Beweis. Nun sorgt sich die AfD um die Zukunft des Russisch-Unterrichts. © Zahn, Lydia

Die AfD-Fraktion im Landtag Sachsen-Anhalt fordert eine „Russisch-Offensive“ an Schulen. Die AZ sprach mit zwei Salzwedeler Schulleitern, ob sie beim Russisch-Unterricht für die kommenden Jahre auch Handlungsbedarf sehen.

Salzwedel – Die AfD-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt fordert eine „Russisch-Offensive“ an Schulen. Laut dem entsprechenden Antrag der Fraktion vom 22. Mai bestehe „Handlungsbedarf, um sicherzustellen, dass die russische Sprache auch noch in zehn, 20 und 30 Jahren an den Schulen in Sachsen-Anhalt unterrichtet wird.“ Die AZ wandte sich an einige Salzwedeler Schulen und fragte, ob sie ebenfalls Handlungsbedarf sehen.

„Aktuell gibt es im Land 366 Lehrkräfte, die Russisch unterrichten. In den nächsten zehn Jahren werden viele Lehrkräfte für das Fach Russisch aus dem Berufsleben ausscheiden“, heißt es unter anderem in der Begründung des Antrags. Russland werde auch unabhängig von „tagesaktuellen politischen Konstellationen“ und „bundespolitischer Fehlentwicklungen“ ein Land von internationaler Bedeutung und von Bedeutung für Deutschland und Sachsen-Anhalt bleiben, so die Landesfraktion der AfD. Eine „Russisch-Offensive“ für das Erlernen der russischen Sprache müsse her.



Probleme vor Ort sollten vorangehen

Doris Beneke, Leiterin der Comenius-Schule, steht der Forderung kritisch gegenüber. „Man kann nicht alle Schulen über einen Kamm scheren. Mehrsprachigkeit ist natürlich immer gut, aber es ist viel wichtiger, darauf zu achten, welche Probleme es vor Ort gibt“, äußerte Beneke. Abseits davon, dass eine zweite Fremdsprache nur für die weiterführende Bildung erforderlich ist, stelle sich auch die Frage, wie der Bedarf aussieht und wie viele Schüler bis zur zehnten Klasse mit zwei Fremdsprachen durchhalten. Denn an erster Stelle stehe Deutsch und an zweiter Englisch.



„Stattdessen sollte man lieber einen Antrag stellen, dass jede Schule einen Schulsozialarbeiter erhält. Wir brauchen mehr Pädagogen im Bildungswesen“, zeigte sich Beneke entschlossen. Zwar sei sie auch nicht gegen den Antrag, allerdings sollte er auf die Schulform bezogen sein.



Lieber alle Sprachen fördern statt nur eine

Über die genauen Hintergründe des Antrags zeigte sich Schulleiter Ralf Hoppstock vom Jahn-Gymnasium unsicher. „Es gibt zwar immer noch einen hohen Teil an Eltern, die wollen, dass ihre Kinder Russisch lernen, aber viele wollen das aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine auch nicht“, schilderte Hoppstock. Trotzdem müsse eine Sprache unabhängig von der aktuellen Politik betrachtet werden, weshalb er eine Förderung gutheiße.



„Allerdings sollten dann schon alle Fremdsprachen gefördert werden. Meistens besteht nur die Auswahl zwischen zwei Sprachen. Gäbe es an jeder Schule drei, dann gäbe es kleinere Lerngruppen und zwei Alternativen, sollte eine Sprache belegt sein“, äußerte Hoppstock. In der Vergangenheit sei es bereits zu Beschwerden gekommen, wenn ein Schüler statt wie gewünscht Französisch Russisch belegen musste.



Zu den Forderungen im Antrag gehören unter anderem die Bereitstellung eines Ein-Fach-Lehramt-Studiums für Russisch, die Anwerbung von russischen Muttersprachlern mit Hochschulabschluss für den Schuldienst und der Erhalt sowie der Ausbau von bilateralen partnerschaftlichen Beziehungen zu Russland sowie den bilateralen Lehreraustausch.