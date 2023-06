Salzwedeler Schützengilde feiert am 24. Juni das vierte Sommerfest

Von: Christian Reuter

Viel Spaß werden die Mitglieder der Salzwedeler Schützengilde sicherlich auch bei ihrem diesjährigen Sommerfest am 24. Juni haben. Das Bild entstand beim Fest im Jahr 2021. © Benecke, Holger

Viele Jahre gehörten sie zum gesellschaftlichen Leben in Salzwedel dazu: die Umzüge der Salzwedeler Schützengilde. Doch auch in diesem Jahr wird es keinen Aufmarsch durch die Hansestadt geben. Dafür feiert die Schützengilde aber am 24. Juni ihr viertes Sommerfest.

Salzwedel. „Ein Umzug lohnt sich nicht mehr, mit 50 Leuten brauchen wir nicht durch die Stadt zu ziehen“, sagte Nils Krümmel, 1. Gildemeister der Schützengilde, auf AZ-Nachfrage. Das Problem sei, dass zu den Schützenfesten keine Gastvereine mehr kommen würden. Früher, in den 1990er-Jahren, habe es noch Umzüge mit 700 Teilnehmern gegeben. „Da waren sieben Blaskapellen nötig“, erinnerte Krümmel.

Nun feiert die Salzwedeler Schützengilde ihr viertes Sommerfest. Praktisch den Auftakt bildet das interne Königsschießen am Freitag, 23. Juni. Das eigentliche Sommerfest wird am Sonnabend, 24. Juni, um 11.30 Uhr auf dem Gelände des Schützenhauses am Böddenstedter Weg eröffnet.



Bis 16 Uhr können alle Bürger an einem Schießwettbewerb teilnehmen. Geschossen wird mit der Luftpistole, wobei fünf Schuss zur Probe sind und zehn Schuss in die Wertung eingehen. Parallel dazu werden Schnupperkurse im Bogen- und Armbrustschießen für Anfänger und Interessierte angeboten. Ab 12 Uhr gibt es zudem Blasmusik. Die Auswertung und Siegerehrung der Wettbewerbe beginnt um 16.30 Uhr. Und ab 17 Uhr ist dann gemütliches Beisammensein mit Musik aus der Konserve angesagt. Das Ende ist gegen 20 Uhr vorgesehen.



Wichtiger Hinweis für alle Besucher: Der Eintritt zum Sommerfest ist frei, und auch alle alkoholfreien Getränke werden kostenfrei ausgeschenkt. Alkoholische Getränke und die Speisen gibt es zum Selbstkostenpreis. Zur Auswahl stehen: ab 12 Uhr Bratwurst, ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen und ab 17 Uhr Mutzbraten und Bratwurst, informierte Nils Krümmel abschließend.