Salzwedeler Museum birgt Rezepte, die immer noch schmecken

Von: Armon Böhm

Das private DDR-Museum von Wolfgang Müller beherbergt sämtliche Möbel und Utensilien, die eine gut ausgestattete Küche braucht. Allerdings alles „Made in DDR“. © Böhm, Armon

Das private DDR-Museum von Wolfgang Müller in Salzwedel birgt zahlreiche Schätze, die auch heute noch überaus nützlich sein können. So zum Beispiel einige Kochbücher. In zwei dieser Bücher warf die AZ einen genaueren Blick.

Salzwedel – Im privaten Salzwedeler DDR-Museum von Wolfgang Müller lassen sich so einige Schätze finden. Vieles davon dürfte so manchen noch bekannt sein oder sogar bei einem selbst noch herumliegen. Aber während beispielsweise alte Küchengeräte vermutlich nur noch als Staubfänger fungieren, können so manche Kochbücher aus DDR-Zeiten noch die eine oder andere Leckerei beherbergen. Die AZ suchte sich von zahlreichen Büchern in Müllers Museum zwei Kochbücher heraus und warf einen Blick hinein.

Das Buch mit dem knackigen Titel „Kochen“ vom damaligen Verlag für die Frau, heute Buchverlag für die Frau, dürfte beispielsweise noch einigen Salzwedelern ein Begriff sein. „Das Familienkochbuch Nr. 1 in Ostdeutschland“, heißt es auf der Internetseite des 1946 gegründeten Verlags.



„Die besten Rezepte aus der Fernsehküche“ und „Kochen“ sind nur zwei von zahlreichen Büchern in Müllers Museum. © Böhm, Armon

Ebenfalls vielen sicherlich noch bekannt ist Kurt Drummer (1928-2000), der bei der ab 1958 ausgestrahltem Sendung „Der Fernsehkoch empfiehlt“ über 25 Jahre lang den Bürgerinnen und Bürgern der DDR zahlreiche Rezepte, auch aus den Bruderstaaten des Warschauer Pakts, näher brachte. Mit Käthe Muskewitz und dem Fachbuchverlag Leipzig veröffentlichte er unter anderem das Kochbuch „Die besten Rezepte aus der Fernsehküche“.



Bestatter und Hobby-Museumsleiter Wolfgang Müller wirft selbst gerne einen Blick in die vielen Kochbücher, die sich in seiner Sammlung finden lassen, um nach einer Mahlzeit zu suchen. „Ich mache gerne Rouladen, Kassler oder auch Tiegelbraten“, erzählte Müller im AZ-Gespräch. Als klassische Nachspeise aus DDR-Zeiten empfiehlt er die auch heute noch beliebte Götterspeise. Zahlreiche Fertigtüten für das süße Dessert sind ebenfalls im Museum zu finden.



Rezept für eine ukrainische Soljanka Zutaten: 75 g fetter Speck, 2 Zwiebeln, 100 g gekochter Schinken, 100 g Bockwurst oder Kochsalami, 200 g Gewürzgurken, 2 Esslöffel Tomaten- oder Paprikamark, 6 Esslöffel Kaffeesahne oder Joghurt, 1 L Fleischbrühe, 1 Zitrone, Salz, Lorbeerblatt, Gewürzkörner, Knoblauch, Kapern Zubereitung: Den gewürfelten Speck auslassen, die in Scheiben geschnittenen Zwiebeln darin goldgelb anschwitzen, die Hälfte des in Streifen geschnittenen Schinkens und der enthäuteten, in dünne Scheiben geschnittenen Bockwurst darin anrösten, das Tomaten- oder Paprikamark dazugeben, nochmals kurz durchrösten und mit der Fleischbrühe und etwa 1/8 L Gewürzgurkenessig auffüllen. Die Gewürze und die Kapern dazugeben, die Suppe etwa 20 Minuten auf kleiner Flamme leise kochen lassen, den Rest des Schinkens und der Bockwurst sowie die in feine Streifen geschnittenen Gewürzgurken als Einlage hineingeben. Unmittelbar vor dem Servieren mit Kaffeesahne oder Joghurt verfeinern und mit Scheiben von der geschälten Zitrone anrichten. Quelle: Die besten Rezepte aus der Fernsehküche, Fachbuchverlag Leipzig, 1989

Rezept für eine Zitronencreme Zutaten: 12 g Gelatine, 2 Zitronen, 2 Eier, 1 Päckchen Vanillinzucker, 100 g Zucker, 3/8 L Milch, 1/8 L Schlagsahne Zubereitung: Die Gelatine in wenig kaltem Wasser quellen lassen. Die Zitrone mit heißem Wasser abbürsten. Die abgeriebene Schale mit den beiden Eigelb, 1 Esslöffel Wasser, Zitronensaft und dem Vanillezucker mit dem Schneebesen schaumig schlagen, Zucker zugeben und weiterschlagen, bis der Zucker gelöst ist. Inzwischen die Gelatine langsam in die Creme füllen. Die Milch unterrühren, im Kühlschrank halbsteif werden lassen. Ab und zu einmal umrühren. Das Eiweiß zu Schnee schlagen und unter die halbsteife Creme ziehen. Im Kühlschrank völlig fest werden lassen und vor dem Servieren mit Schlagsahne garnieren. Quelle: Kochen, Verlag für die Frau, 1979