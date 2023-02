Salzwedeler Kreisvolkshochschule konnte Teilnehmerzahl fast verdoppeln

„Für Bildung ist es nie zu spät“

Cornelia Blödow, Leiterin der Kreisvolkshochschule des Altmarkkreises Salzwedel, blickte auf das erfolgreiche sowie ereignisreiche Jahr 2022 zurück und gab zudem einen Ausblick auf die neuen Pläne für 2023.

Die Kreisvolkshochschule (KVHS) des Altmarkkreises Salzwedel kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken: 2022 hatte sich die Anzahl der Kursteilnehmer im Vergleich zum Jahr davor beinahe verdoppelt. Cornelia Blödow, Leiterin der KVHS, gab der AZ einen Jahresrückblick sowie einen Ausblick auf die Pläne für 2023. So viel vorweg: Auch dieses Jahr können sich Freunde der Weiterbildung auf neue Angebote freuen.

Salzwedel – Genau 3525 Einwohner des Altmarkkreises Salzwedel sowie Personen aus den umliegenden Gebieten sollen laut Blödow 2022 Kurse der KVHS absolviert haben. Dabei sei die Schule auf exakt 12 043 Unterrichtsstunden gekommen. Viele davon fanden vor Ort in Salzwedel, in Gardelegen sowie in anderen Außenstellen im Kreisgebiet statt, aber bei einigen handelte es auch um Online-Angebote. „Seit der Corona-Pandemie nahm unser Angebot an Online-Kursen deutlich zu. Sie sind zum festen Bestandteil geworden und nahmen 2022 sogar noch weiter zu. Die Nachfrage ist besonders bei Müttern und Personen, die nicht immer nach Salzwedel kommen können, groß“, schilderte die Leiterin der Kreisvolkshochschule.

„Englisch sehr beliebt“

„Ein großer Bereich sind immer Sprachen. Englisch ist besonders beliebt“, erläuterte Blödow auf die Frage, welche Kurse im vergangenen Jahr am gefragtesten waren. Die Schule unterrichte neben Englisch auch noch Spanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Französisch und Deutsch als Fremdsprache. Ebenfalls sehr gefragt seien Vorbereitungskurse auf Meisterprüfungen, wofür die KVHS mit der Handwerkskammer Magdeburg zusammenarbeite. Die Schule sei dabei im ganzen Altmarkkreis sowie darüber hinaus der einzige Anbieter. Die nächstgelegene Anlaufstelle sei in Magdeburg selbst.



Der im Februar 2022 ausgebrochene Ukrainekrieg habe auch die KVHS vor neue Herausforderungen gestellt. In kurzer Zeit habe die Schule zusammen mit der Kreisverwaltung und den Schulen im Landkreis Ankunftsklassen für Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine eingerichtet. Insgesamt 80 Schüler habe die KVHS von März bis Juli auf den Übergang in den Regelschulunterricht vorbereitet. Auch habe die Schule Sprachkurse für Erwachsene aus der Ukraine angeboten. Im ersten Halbjahr hätten 95 Personen teilgenommen. Insgesamt sollen laut Blödow Integrationskurse für die KVHS mit Teilnehmern aus 28 Herkunftsländern ebenfalls eine große Rolle spielen.



Neu: Yoga für Senioren

Im Januar lief bereits das aktuelle Semester der Kreisvolkshochschule an und läuft noch bis Juli. Einige Angebote hob die Leiterin im AZ-Gespräch besonders hervor. „Wir bieten Kurse zur Vorbereitung auf einen Schulabschluss an“, schilderte Blödow. Wer einen Abschluss an einer Haupt- oder Realschule nachholen möchte, könne damit seinen Erfolg sichern. Ebenfalls gebe es Kurse für Personen, die schlecht lesen und schreiben können. Auch viele Ferienangebote seien wieder geplant. Und in diesem Jahr neu für Senioren: Yoga auf dem Stuhl. Alle Angebote gibt es auf der Internetseite www.vhs-salzwedel.de.