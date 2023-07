Wegweiser in Eigeninitiative

Salzwedeler Gewerbegebiet Nord durch Straßensperrungen abgeschnitten

Von: Ulrike Meineke

Teilen

Der Haack-Fachmarkt ist selbst aktiv geworden und weist der Kundschaft den Weg: Das Gewerbegebiet Nord ist nur über die Hoyersburger Straße zu erreichen. © Privat

Die Straßensperrung ab Lokschuppen-Kreisel Richtung Uelzen stellt die Kundschaft von Haack, Obi, Jawoll, Hoyer & Co. vor Probleme: Sie findet nicht hin. Die Gewerbetreibenden sind verärgert.

Salzwedel – „Das ist nicht so gelaufen, wie wir uns das gewünscht hätten“, sagt Sandra Bischof. Die Betriebsleiterin beim Haack-Fachmarkt für Raumgestaltung spricht damit sicherlich allen aus dem Herzen, die im Salzwedeler Gewerbegebiet Nord derzeit mangels Kundschaft in die Röhre gucken. Denn seit dem 17. Juli ist die Straße zwischen dem Lokschuppen-Kreisel und der Einmündung Große Pagenbergstraße sowie der Einmündungsbereich zum Kristallweg gesperrt. „Einheimische wissen, wie sie zu uns kommen, aber die Auswärtigen finden uns einfach nicht“, beschreibt Bischof das Dilemma, das ebenso den Obi-Markt, Jawoll und die Tankstelle Hoyer am Kristallweg betrifft.

„Das Verhalten ist geschäftsschädigend“

„Man hätte im Vorfeld der Sperrung mit uns sprechen müssen“, sagt die Betriebsleiterin. Bischof verweist auf die Inflation, an der die Gewerbetreibenden ohnehin zu knabbern hätten. Und dann so etwas. Die Sperrung lasse sich sicherlich nicht vermeiden, aber man hätte im Vorfeld über einen Notfallplan, sprich Wegweiser, reden können. „Wir haben immense Ausfälle“, schildert die Betriebsleiterin, die das Verhalten der zuständigen Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, Regionalbereich Nord, für geschäftsschädigend hält.



Sandra Bischof, Betriebsleiterin Haack-Fachmarkt © Meineke, Ulrike

Man hätte im Vorfeld mit uns sprechen müssen.

Die B 71-Sperrung Richtung Uelzen wird mit Sanierungsarbeiten an der Straße und den Brücken im Bereich zwischen Lokschuppen-Kreisel und Einmündung Große Pagenbergstraße sowie mit Umbaumaßnahmen im Einmündungsbereich Kristallweg begründet. Angekündigt wurde die Sperrung bis zum 15. September. So lange ist das Gewerbegebiet Nord nur über die Hoyersburger Straße erreichbar (Wegbeschreibung siehe Infokasten). Und die zu finden, ist für Auswärtige äußerst schwierig.



Wegweiser in Eigeninitiative

Deshalb ist man bei Haack selbst aktiv geworden und hat im Bereich des Lokschuppen-Kreisverkehrs Schilder aufgestellt, die den Weg zu dem Fachmarkt weisen. Über diese Wegweiser sind auch Obi, Jawoll und die Tankstelle Hoyer zu finden. „Wir sind erreichbar“, betont Sandra Bischof, die noch einmal unterstreicht, dass dieses Dilemma in diesem Ausmaß nicht nötig gewesen wäre, wenn man im Vorfeld mit den Gewerbetreibenden gesprochen hätte.



So finden Sie Haack, Obi, Jawoll und Hoyer • aus Richtung Lüchow:



B 248, durch Hoyersburg durch, gegenüber dem Klärwerk die Abfahrt nach rechts

(Hoyersburger Straße) nehmen, dann in Salzwedel links ins Gewerbegebiet Nord einbiegen • aus allen anderen Richtungen:



durch die Stadt Salzwedel zum Kreisverkehr Schillerstraße, Ausfahrt Richtung Uelzen/

Lüchow nehmen, bis zum Lokschuppen-Kreisel fahren, dort zweite Ausfahrt Richtung

Lüchow nehmen, die B 248 fahren, bis Klärwerk rechter Hand, die Abfahrt gegenüber links

ausfahren (Hoyersburger Straße), in Salzwedel links ins Gewerbegebiet Nord einbiegen