Salzwedeler Gemeinden äußern sich zum Mitgliederschwund bei Kirchen

„Leider sind wir auch betroffen“

Joachim Thurn (l.) und Jost Fischer können zwar einen Mitgliederschwund verzeichnen, aber hauptsächlich durch Sterbefälle. Die Arbeit mit der Jugend soll helfen.

In ganz Deutschland verlieren die Kirchen Mitglieder. Wie sieht es in Salzwedel aus? Die AZ wandte sich an die Gemeinden St. Georg und St. Marien und sprach mit ihnen über die Hintergründe, Schlussfolgerungen und neue Wege.

Salzwedel – Egal ob katholisch oder evangelisch – die Kirchen Deutschlands verlieren immer mehr Mitglieder. 2022 erlitten allein die evangelischen Kirchen bei ihren Mitgliederzahlen einen Rückgang von 2,9 Prozent, sprich rund 575 000 weniger Mitglieder als im Jahr zuvor. Aber wie sieht es in Salzwedel aus und haben die Gemeinden Pläne, um wieder attraktiver zu werden?

Um dies zu beantworten, sprach die AZ mit Pastor Joachim Thurn und Gemeindekirchenratsvorsitzendem Jost Fischer von der Gemeinde St. Georg sowie mit Pfarrerin Annette von Biela und Pfarrer Friedrich von Biela von der Gemeinde St. Marien. Beide Gemeinden berichteten von ähnlichen Erfahrungen sowie Vorgehensweisen.



Blick auf DDR-Zeiten

„40 Jahre kann man nicht wegdenken“, äußerte Jost Fischer, womit er auf die atheistische Bildungs- und Religionspolitik der DDR anspielte. Die Kirche müsse nun Qualität bieten, um die Menschen wieder anzulocken. Sie dürfe nicht mehr alt und streng erscheinen, sondern müsse sich der Moderne anpassen. „Dann spielt man halt auch mal andere Musik und denkt sich neue Veranstaltungen aus“, meinte der Vorsitzende des Gemeindekirchenrats.



Doch eine Welle an Austritten, von der deutschlandweit vermehrt die Rede ist, könne er in seiner Gemeinde nicht wahrnehmen. Zwar gäbe es laut Joachim Thurn durchaus auch kostenbedingte Austritte, aber als hauptsächlichen Auslöser des Mitgliederschwunds sehe Fischer Austritte aufgrund von Sterbefällen, da zu den Gemeindegliedern meist ältere Bürgerinnen und Bürger zählen. Die Jugendarbeit der Gemeinde sei daher umso wichtiger.



+ Annette (l.) und Friedrich von Biela heißen alle willkommen. Beitritte seien zwar schön, aber nicht verpflichtend. © Böhm, Armon

Weniger Bindungen

„Leider sind wir auch vom aktuellen Mitgliederschwund betroffen, wobei es größtenteils demografisch bedingt ist“, schilderte Pfarrer Friedrich von Biela. Doch selbst wenn der Papst etwas Kontroverses sagt, merke es auch die evangelische Kirche. Annette von Biela ergänzte: „Einen weiteren Grund sehen wir im gesamtgesellschaftlichen Wandel. Feste Bindungen werden weniger. Es gibt weniger Ehen, weniger Menschen engagieren sich in Vereinen und auch die Taufe ist eine Art Bindung.“



Die Pfarrerin erinnerte daran, dass Taufen allerdings nicht nur bei Babys möglich sind. Erfreut blickte sie auf eine Taufe zweier Mädchen von der Jenny-Marx-Grundschule in Salzwedel zurück, die sich auf eigenen Wunsch hin in der Salzwedeler Dumme taufen ließen. „Das Abweichen vom Üblichen gehört heutzutage auch mit dazu, da werden wir immer flexibler“, fügte Friedrich von Biela hinzu.



Beitritt kein Muss

Beide Gemeinden sind sich einig, dass sie mit der Zeit gehen müssen. Jede oder jeder sei bei ihren Veranstaltungen willkommen, ob Gemeindeglied oder nicht. „Natürlich freut man sich, wenn jemand anschließend Beitritt, aber es darf kein Muss sein“, stellte der Pfarrer klar.



Sowohl Anette von Biela als auch Joachim Thurn unterrichten Religion an Salzwedeler Grundschulen. Denn auch für die Kirchen gilt: Kinder sind die Zukunft.