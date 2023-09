Salzwedeler Freibad geschlossen, andere Bäder verlängern Saison

Von: Christian Reuter

Das Freibad in Salzwedel ist seit Montag, 4. September, geschlossen. Und das trotz schönsten Sommerwetters. Andere Freibäder rings um die Hansestadt haben dagegen die Saison um mindestens eine Woche verlängert. © Christian Reuter

Das Salzwedeler Freibad ist seit Montag, 4. September, geschlossen. Und das trotz strahlendem Sonnenschein den ganzen Tag über und aktuellen Höchsttemperaturen von um die 30 Grad. Das stößt bei vielen Einwohnern der Hansestadt und Touristen auf Unverständnis. Zumal das beste Spätsommerwetter von den Meteorologen auch angekündigt worden war. Die Schwimmhalle soll ab 16. September wieder Badegäste empfangen. Die AZ fragte bei der Stadt nach, warum das Freibad so früh geschlossen wurde.

Salzwedel. Rings um Salzwedel haben Freibäder ihre Saison noch einmal verlängert. So ist das Waldbad in Apenburg auch in dieser Woche geöffnet, wochentags von 13 bis 19 Uhr und am Wochenende von 11 bis 19 Uhr. Das Waldbad in Dähre hat ebenfalls noch geöffnet, und zwar voraussichtlich bis Sonntag täglich von 15 bis 18 Uhr.

Schließlich kommen auch im Diesdorfer Erlebnisbad Wasserratten noch voll auf ihre Kosten. Dort ist ebenfalls bis Sonntag von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Die drei Freibäder der Hansestadt Gardelegen laden sogar noch bis zum 15. September zum Besuch ein.



„Die zweiwöchige Schließzeit wird seit Jahrzehnten durchgeführt und ist eine Notwendigkeit, da Salzwedel im Unterschied zu den in der Anfrage angesprochenen Freibädern auch ein Hallenbad unterhält. Die anderen Gemeinden bewirtschaften jeweils ausschließlich ein Freibad. Das Personal der Hansestadt Salzwedel wechselt jeweils zwischen Frei- und Hallenbad“, begründet Andreas Köhler, Pressesprecher der Stadt Salzwedel, die Schließung des Freibades.



Würde das Freibad länger offen sein, müsste die Öffnung des Hallenbads verschoben werden. „Das bedeutet, dass zum Beispiel die jeweils montags fest eingeplanten und mit Vereinen und Schulen abgesprochenen Schwimmzeiten entfallen würden“, erklärt Köhler. Weiterhin seien jährlich anfallende Kontroll- und Wartungsarbeiten auf dem Plan, die nicht kurzfristig verschoben werden könnten. Fachfirmen, die in der Regel ein Jahr im Voraus Termine vergeben, seien nach Beendigung der Freibadsaison dabei, Dinge zu prüfen. Wenn dann kurzfristig eine Verlängerung der Öffnung erfolge, würden diese Termine nicht mehr zu erfüllen sein, führt der Pressesprecher aus. „Das würde bedeuten, dass in diesem Jahr kein Wartungstermin mehr wahrgenommen wird, was wiederum Konsequenzen bis hin zur Betriebssicherheit zeitigen kann.“



Es sei verständlich, dass bei schönem Wetter der Wunsch nach einer spontanen Verlängerung der Öffnungszeit geäußert werde. Doch dies sei nicht ohne deutliche Einschränkungen und Auswirkungen an anderer Stelle möglich, die schwerer wiegen würden als ein möglicher positiver Effekt einer verlängerten Öffnungsphase des Freibades, so Köhler.



KOMMENTAR Keine Flexibilität Von Christian Reuter Es herrscht schönstes Sommerwetter, aber in Salzwedel macht das Freibad zu. Wahrscheinlich, weil das schon ein Jahr im Voraus so geplant worden war. Dass es in der Hansestadt nun mal ein Freibad und eine Schwimmhalle gibt und das Personal nur an einer Stelle sein kann, ist allgemein bekannt. Eine Vorbereitung auf die Saison im Hallenbad ist nötig, keine Frage. Aber warum ist es nicht möglich, die Freibadsaison nur um ein paar Tage zu verlängern? Andere Orte, sogar Dörfer, machen es Salzwedel vor, wie das geht. Und dort werden die Bäder von ehrenamtlich tätigen Vereinsmitgliedern betrieben, nicht von Angestellten einer Stadt. Aber offensichtlich ist gerade der Dienst nach Vorschrift das Problem. Flexibilität sieht irgendwie anders aus.