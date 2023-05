Salzwedeler DJ Steffen Putzker über die Besonderheiten von Vinyl

Von: Armon Böhm

Teilen

Steffen Putzker, auch bekannt als DJ Mesic, setzt schon seit Jahren auf Platten. Daft Punk und Red 5 liefen laut Putzker in der Salzwedeler „Pumpe“ schon rauf und runter. © Böhm, Armon

Während alles immer digitaler wird und analoge Technologien aussterben, feiert die Schallplatte ein Comeback. DJ Steffen Putzer weiß, warum.

Salzwedel – Technologien entwickeln sich ständig weiter und Datenträger werden immer kompakter, doch die bereits im späten 19. Jahrhundert entwickelte Schallplatte scheint anders als beispielsweise die Diskette oder die ebenfalls im 19. Jahrhundert erfundene Lochkarte nicht so einfach von der Bildfläche zu verschwinden. Sondern ganz im Gegenteil – der analoge Datenträger feiert stattdessen ein Comeback.

Analoge statt digitale Tonträger

Steffen Putzker, auch bekannt als DJ Mesic, begrüßt diese Entwicklung. Er lernte noch klassisch mit Schallplatten aufzulegen und ersetzte diese bis heute nicht durch CDs, USB-Sticks oder andere moderne Tonträger. Seit geraumer Zeit lässt Putzker mit seinem Können die Salzwedeler Diskothek „Pumpe“ wieder aufleben. Gleichzeitig gibt er sein Wissen vom traditionellen Auflegen an Nachwuchs-DJs weiter.



Vinyl erstmals wieder gefragter als CDs

„Die Druckwerkstätten haben ordentlich zu tun, damit wieder mehr Musik auf Platte erscheint“, äußerte Putzker im AZ-Gespräch. Allein in den USA wurden laut Musikbranchenverband RIAA im vergangenen Jahr ganze 41 Millionen Schallplatten verkauft. Damit wurden in den Vereinigten Staaten erstmals wieder seit 1987 mehr Platten als CDs verkauft, von denen nur 33 Millionen einen Käufer fanden. In Deutschland wiederum machten Schallplatten im Jahr 2021 laut Bundesverband Musikindustrie einen Umsatz von ganzen 118 Millionen Euro. Zum Vergleich: 2010 waren es noch 12 Millionen Euro. Eine Steigerung, die sich durchaus sehen lassen kann.



„Ein Kumpel von mir merkt bei seinem Plattenladen auch, dass die Nachfrage wieder steigt“, erzählte der Salzwedeler DJ. Angesprochen darauf, woher dieser Trend kommt, äußerte Putzker: „Das ist wie bei Oldtimern – sie haben einen Sammlerwert. Heute reißen Sie einem DDR-Platten aus der Hand.“ Ein weiterer Aspekt: „Die Platten sind noch aktuell, da die Musik der 90er wieder Anklang findet.“ Zudem sei Vinyl „Musik zum Anfassen“. Während beim USB-Stick alles automatisch synchronisiert sei, müssten Lautstärke und Geschwindigkeit bei jeder Schallplatte manuell angepasst werden. „Das braucht noch Gefühl“, unterstrich DJ Mesic.



„Eine Nacht braucht um die 300 Platten“

Wer als DJ auf Platten setzt, müsse sich auf weitere Herausforderungen einstellen. „Man muss viel schleppen. Für eine Nacht braucht man um die 300 Platten. Und dann muss man die Lieder, die da drauf sind, im Kopf haben“, führte Putzker aus. Außerdem wäre da noch die Gefahr, sich eine Platte mit Kratzern oder einem Sprung zu ruinieren. Dennoch wünsche sich Putzker, dass mehr DJs mit Vinyl auflegen, denn „Laptop kann ja jeder“.



„Wenn ich durch bin, mache ich Workshops“

Einsteigern rät DJ Mesic, ihrer Musik treu zu bleiben, einen eigenen Stil zu entwickeln und nie aufzugeben. „Wenn ich irgendwann mit Disco durch bin, mache ich Workshops. Wobei ich das jetzt schon teilweise mache“, erzählte Steffen Putzker. Aktuell lerne er DJ Luuk M an, der in Zukunft sein Nachfolger sein soll. „Er sammelt auch Platten und hat bald mehr als ich“, erzählte Putzker, der selbst um die dreitausend Scheiben besitzt.