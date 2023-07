Salzwedeler Betriebsausschuss stimmt für teureren Ferienbeitrag

Von: Armon Böhm

Kindertagesstätten in Salzwedeler sollen teurer werden. Der Kita-Betriebsausschuss stimmte für eine Erhöhung des Entgelts für Unternehmungen während der Sommerferien sowie die Einführung einer neuen Pauschale. © Marijan Murat

Laut einer Beschlussvorlage soll nicht nur der Ferienbeitrag für Hortkinder in Salzwedel steigen, sondern auch eine neue Getränkepauschale eingeführt werden. Der Kita-Betriebsausschuss gab eine einstimmige Empfehlung.

Salzwedel – Bei der letzten Sitzung des Kita-Betriebsausschusses der Hansestadt Salzwedel wurde über die Erhöhung des zusätzlichen Entgelts für Unternehmungen während der Sommerferien für Hortkinder sowie über die Einführung einer neuen monatlichen Pauschale abgestimmt. Die Ausschussmitglieder mussten nicht lange überzeugt werden: Sie gaben einstimmig ihre Empfehlung für den Stadtrat.

Statt nur ein Euro sollen Eltern laut der Beschlussvorlage zukünftig 1,50 Euro je Ferientag (zusätzlich zum Monatsbeitrag) für ihre im Hort angemeldeten Kinder zahlen müssen. Insgesamt erhöhe sich eine Anmeldung zu den Ferienspielen damit auf 87,50 Euro (65 Euro für die Betreuung und 22, 50 Euro für Unternehmungen).



Begründet wird dieser Vorschlag damit, dass das zusätzliche Entgelt von einem Euro, das zur Finanzierung von diversen Unternehmungen genutzt wird, seit 2007 bisher unverändert blieb. „Seit dem sind zum Beispiel die Kosten für Kino, Märchenpark oder Bus gestiegen“, heißt es im weiteren Verlauf der Vorlage. Die Erhöhung sei also notwendig, um weiterhin „ein attraktives Feriengebot gestalten zu können“.



Wiederum komplett neu ist eine monatliche Getränkegeldpauschale, die in der Beschlussvorlage ebenfalls vorgeschlagen wird. Diese soll 3,50 Euro betragen. „Bisher erfolgte eine taggenaue Abrechnung, allerdings ist der Aufwand durch Bank- sowie Bearbeitungsgebühren gestiegen“, wird in der Vorlage erläutert. Teilweise käme es laut der Betriebsleiterin Doris Gensch zu täglichen Rückzahlungen in Höhe von wenigen Cent, die alle per Hand durchgeführt werden müssten. Durch die Pauschalisierung des Getränkegelds sei eine Erhöhung hinfällig.



Beide Änderungen wurden zuvor mit den Elternkuratorien aller Einrichtungen besprochen, die allesamt ihre Zustimmung gaben. „Wenn die Mehrheit der Eltern zustimmt, sehe ich nicht, was da dagegen sprechen sollte“, äußerte sich Christiane Lahne von der Stadtratsfraktion der SPD. Marco Schulze von der CDU ging sogar ein Schritt weiter und sagte: „Das ist ja nicht viel. Ich denke die Eltern würden auch noch mehr bezahlen.“ Sollte die Vorlage im Stadtrat beschlossen werden, treten die darin geforderten Änderungen ab dem 1. Januar 2024 in Kraft.