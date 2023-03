Salzwedeler Baumkuchen GmbH macht die nächsten beiden Backshops dicht

Von: Christian Reuter

Das Café „Am Stadttor“ an der Neuperverstraße in Salzwedel wird zum 22. März geschlossen, teilte die Salzwedeler Baumkuchen GmbH über Facebook mit. © Christian Reuter

„Unsere Filiale im Netto und unser Café am Stadttor schließen ab 22.03.2023. Wir bedanken uns für die jahrelange Treue und wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles alles Gute“, verkündete die Salzwedeler Baumkuchen GmbH am Freitag, 10. März, über Facebook. Die Nachricht war nur an die Kundschaft gerichtet, nicht an die rund 100 Mitarbeiter des Unternehmens, die bereits mit dem Jahreswechsel ihre Kündigungen erhalten hatten (AZ berichtete). Die Salzwedeler Baumkuchen GmbH will die Produktion und den Vertrieb bis Ende Juli stilllegen.

Salzwedel. „Ich habe keinen Nachfolger für den Betrieb gefunden“, hatte Mitgeschäftsführerin Rosemarie Lehmann, die inzwischen 74 Jahre alt ist, Anfang Januar erklärt. Zu diesem Zeitpunkt waren das Café „Schwarzer Adler“ und die Bäcker-Filiale im Lidl-Markt geschlossen worden. Nun sollen zum 22. März das Café „Am Stadttor“ und der Backshop im Netto-Markt nahe der Altmarkpassage folgen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind total entsetzt und verärgert, dass sie nun per Facebook über die Schließung ihrer Läden informiert worden sind. Die Belegschaft fühlt sich vor den Kopf gestoßen. Denn normalerweise ist es Sache der Geschäftsführung, ihre Mitarbeiter über wichtige Dinge zum Arbeitsalltag zu informieren. Die Schließung eines Ladens gehört dazu.

Rosemarie Lehmann hatte im Januar gesagt, es sei nicht möglich gewesen, das Unternehmen zu verkaufen. Dies habe sie schon seit zehn Jahren versucht, aber leider keinen Erfolg gehabt. Wirtschaftliche Gründe sind für die Betriebsaufgabe offenbar nicht ausschlaggebend gewesen. „Wir sind nicht insolvent“, hatte Lehmann mitgeteilt. Seit 2022 habe der Betrieb, wie alle Bäcker, besonders mit den drastisch gestiegenen Energiepreisen zu kämpfen. Die Schließung des Cafés „Schwarzer Adler“ und der Bäcker-Filiale im Lidl-Markt hatte die Geschäftsführung denn auch mit Energiekosten, die auf das Drei- bis Vierfache gestiegen waren, begründet.



Auch auf Facebook zu lesen war am Freitag, dass die Salzwedeler Baumkuchen GmbH weiterhin im Hauptbetrieb am Güterbahnhof und im Jeetze-Café in der Breiten Straße für die Kunden da ist. Doch spätestens bis Ende Juli dürfte auch dort Schluss sein. Falls nicht noch ein Wunder passiert und jemand den Betrieb übernimmt.