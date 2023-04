Salzwedeler Bauamt stellt Konzept für Unfallschwerpunkt vor

Von: Armon Böhm

Die Pläne des Salzwedeler Bauamts, um die als Unfallschwerpunkt bekannte Kreuzung Ernst-Thälmann-Straße / Brückenstraße sicherer zu gestalten, werden durch die Umleitung vom Fuchsbergkreisel bereits teils umgesetzt. © Armon Böhm

Die Kreuzung Ernst-Thälmann-Straße / Brückenstraße in Salzwedel ist schon seit geraumer Zeit als Unfallschwerpunkt bekannt. Am Montag, 3. April, stellte Lisa Marie Böttcher vom Bauamt der Hansestadt während der Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung und Denkmalpflege nun die Pläne der Behörde vor, wie der besagte Knotenpunkt zukünftig umgestaltet werden soll.

Salzwedel. Ganze neun Unfälle kamen laut Böttcher allein 2017 an der Kreuzung zustande. 2018 wurde mit einer neuen Fahrbahnmarkierung auf der Brückenstraße eine erste Maßnahme getroffen, allerdings ereigneten sich in den Jahren 2018 bis 2020 jeweils acht weitere Kollisionen. 2021 waren es dann sieben Unfälle. „Von einem Erfolg der Maßnahme in 2018 kann durch diesen geringen Rückgang nicht ausgegangen werden“, erläuterte die Vertreterin des Bauamts. Zu Todesfällen sei es glücklicherweise bisher nicht gekommen.

Als Ursachen für das Unfallaufkommen ermittelte die Behörde erhöhte Abbiegegeschwindigkeiten, den Kreuzungswinkel von 65 Grad, unterbrochene Sichtfelder und den Radverkehr in beide Richtungen. Dazu komme eine schlechte Erkennbarkeit, ob Radfahrer abbiegen oder geradeaus fahren wollen.



90 Grad und ein neuer Übergang. Die Lösung liegt auf der Grafik transparent über dem Ist-Zustand. © Hansestadt Salzwedel

Um all dem entgegenzuwirken, wurden drei Lösungsansätze erdacht. Diese bestehen aus der Optimierung des Kreuzungswinkels, um die Sichtbedingungen zu verbessern, der geänderten Führung des Radverkehrs, wie es momentan bereits der Fall ist, und der baulichen Umgestaltung des Knotenpunktes. Daraufhin wurden drei Vari-anten zur Umsetzung erstellt und auch der Polizei für eine Stellungnahme vorgelegt.



Sowohl das Bauamt als auch die Polizei wählten die dritte Lösung als Vorzugsvariante aus, bei welcher der Kreuzungswinkel auf 90 Grad angepasst und der Radfahrer- sowie Fußgängerübergang nach hinten verlegt werden. Die Polizei fordere außerdem eine Bedarfsampel, die für die Autofahrer nur bei Betätigung rot wird.

Aktuell dient die Kreuzung aufgrund der Baustelle am Fuchsbergkreisel als Umleitungsstrecke, wodurch die Vorzugsvariante erst einmal provisorisch umgesetzt wurde. Die Fortführung dieses Provisoriums wurde bereits genehmigt, doch die genaue Planung der dauerhaften Lösung stünde noch aus.