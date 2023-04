Salzwedeler Banken bilanzieren ihr Geschäft

Von: Jens Heymann

Die Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse Altmark West in Salzwedel. © Heymann, Jens

Kunden der Sparkasse Altmark West müssen sich auf höhere Gebühren einstellen. Dies ist eine Aussage aus der Jahrespressekonferenz mit Vorstandsmitglied Andreas Störmer.

Salzwedel – So steigen die monatlichen Kontoführungskosten für Girokonten ab 1. Juni um zwei Euro. Ebenfalls teurer werden Standardbuchungen (um zehn Cent) und Überweisungen per Papier (auf bis zu zwei Euro). Die Bank will auf diese Weise erhöhte Sachausgaben stemmen, währenddessen weitere Einsparungen im Personalbereich kaum noch möglich seien. Alle Kunden sollen bis Ende März informiert worden sein. „Das klare Ziel der Sparkasse Altmark West bleibt auch nach ihrem 180. Jubiläum, nicht maximale Renditen zu erwirtschaften, sondern angemessene Gewinne zu erzielen“, versicherte Andreas Störmer.

Insgesamt sei das Geschäftsjahr 2022 zufriedenstellend verlaufen, bilanziert er. Die Einlagen sind leicht angestiegen – auf knapp mehr als eine Milliarde Euro. Es habe zudem keinen krisenbedingten Anstieg bei der Nutzung von Privat- oder Dispokrediten gegeben.



Die Tendenz bei Wertpapiergeschäft geht nach Beobachtungen der Sparkasse weiterhin nach oben. Die Käufe überstiegen die Verkäufe um 30 Millionen Euro.



Zweischneidig wirken sich die Zinsanhebungen aus. Während Kunden mit mittelfristigen Anlagen wie Kapitalbriefen davon profitieren, waren bei Wohnungsbaukrediten Ende 2022 nach Bankangaben kaum noch Zuwächse zu verzeichnen. Im ersten Halbjahr habe das Kreditgeschäft aufgrund der niedrigen Zinsen noch geboomt. „Die ersten Zahlen aus diesem Jahr zeigen uns, dass die Talsohle noch nicht durchschritten ist“, so Andreas Störmer. Er rechne jedoch nicht damit, dass die Bauflaute lange anhalten werde. Zu Zinsen für Einlagen meinte der Vorstand: „Wir kommen schrittweise in normale Verhältnisse zurück. Mit der Stabilisierung des Zinsniveaus wird es auch wieder mehr Spielraum für höhere Einlagenzinsen geben.“



Einige hundert Meter weiter hat ein anderes Geldinstitut seinen Sitz in Salzwedel. Pressesprecherin Sabine Ostrowicki betont die stetig weitergehende Digitalisierung: „Unser Ziel ist es, dass es für Kunden keinen Unterschied mehr macht, Bankgeschäfte zu Hause oder in einer Filiale zu erledigen.“ Über 90 Prozent der Kundenkontakte finden über digitale Kanäle statt; knapp 80 Prozent nutzen Online- oder mobiles Banking. Niederlassungen wie die in Salzwedel bleiben aber wichtig. Im dritten Quartal will die Commerzbank dort modernisieren – bei Design und Ausstattung. Auch die Sparkasse Altmark West plant aktuell keine Änderungen im Filialnetz.

Zu den weiteren Geschäftsentwicklungen gibt Sabine Ostrowicki ebenfalls Auskunft. Im Wertpapierbereich habe es unterschiedliche Reaktionen gegeben – die einen hätten sich aufgrund der Börsenschwankungen zurückgehalten, die anderen bewusst wegen niedrigerer Kurse investiert. Gefragt waren demnach unter anderem Geldanlagen mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. So sei beispielsweise 2022 im Norden Sachsen-Anhalts das Anlagevolumen eines Fonds für Solar- und Windparks um 45 Prozent gestiegen.



Bei Einlagenzinsen bewegt sich die Commerzbank. Das Geldhaus vergütet mittlerweile wieder für bestimmte Produkte und Kontoformen, etwa für Tagesgeld.



Die Immobilienfinanzierung schätzt Sabine Ostrowicki ähnlich ein wie Andreas Störmer von der Sparkasse. Das Neugeschäft habe sich infolge der Zinswende abgekühlt und sei 2022 gegenüber 2021 rückläufig gewesen. Auch die Inflation trage dazu bei, so Ostrowicki. Dafür seien Bausparverträge wieder stark im Kommen.