Salzwedeler Apotheken unterstützen bundesweiten „Protesttag“ am 14. Juni

Von: Leif Goetzie

Die Mitarbeiterinnen der Hansa-Apotheke schräg gegenüber des Krankenhauses. Links die Infotafel des Ärztehauses. Die Infrastruktur ist für Rezeptpflichtige ausgelegt. © Goetzie, Leif

Bei Protest zu Arbeitsbedingungen und Vergütung hörte man manche Berufsgruppe bislang öfter und lauter als andere. Auf die Apotheker traf das eher nicht zu – bis jetzt. Der Ton wird nun rauer.

Salzwedel – In manchen Zeiten stehen besonderen Anliegen in einem besonderen Fokus. Was sich bei den Tarifrunden von Bahnbediensteten alljährlich zu wiederholen scheint, ist bei Apothekern eher ein Bild mit Seltenheitswert.

Fand am Mittwoch bereits der freundliche und rein informell gedachte „Tag der Apotheke“ mit Aktionen für Familien statt, so geht es in diesem Jahr fast nahtlos am 14. Juni weiter mit dem schon emotional aufgeladeneren „Protesttag“. Initiiert wird dieser durch die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA). Auch in Salzwedel werden die Apotheken teilnehmen – aus voller Überzeugung.



Honorare: Statt erhöht sogar noch gekürzt

Olga Banse merkt man die Entschlossenheit an. In der sonst eher zurückhaltenden Apothekerin arbeitet der Frust über falsche politische Entscheidungen der Vergangenheit. „Es schaut so aus, als ob man uns gegen die Wand fahren wolle“, sagt Banse. Seit knapp zehn Jahren seien die Apotheker-Honorare nicht mehr gestiegen.



„Sie hätten schon längst angehoben werden müssen. Was macht man? Man kürzt sie noch“, ärgert sich die Chefin der Jeetze-Apotheke des Einkaufszentrums Kaufland. Worauf Banse anspricht, ist die Tatsache, dass Apotheken pro abgegebene rezeptpflichtige Packung einen gesetzlich festgeschriebenen Fixzuschlag bekommen.



Von diesem Betrag sind wiederum für gesetzlich Versicherte als Apothekenabschlag seit 2015 pro Arzneimittel 1,77 Euro an die Versicherungen abzuführen. Dieser Abschlag wurde um zunächst zwei Jahre Ende 2022 von der Ampelregierung um 23 Cent erhöht. Neben Inflation und dauerhaften Medikamentenengpässen ein weiterer Tiefschlag aus Sicht der ABDA.



Ministerium verneint ökonomische Probleme

Das Bundesgesundheitsministerium wollte das so bisher nicht gelten lassen, sondern hält durch seinen Sprecher gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland eine verbesserte Absatzentwicklung von Arzneimittelpackungen entgegen.



Nadine Neumann von der Hansa-Apotheke muss, mit dieser Position konfrontiert, tief durchatmen. „Diese Aussage geht gar nicht! Wir sind in einem Ärztehaus untergebracht. Unser Hauptgeschäft besteht zu 90 Prozent aus rezeptpflichtigen Arzneimitteln. Wir haben hier so gut wie keine Laufkundschaft“, ärgert sich die Apothekerin. Außerdem konkurriere man bei allem anderen mit den Online-Apotheken.



Auch Neumann sieht immense Baustellen an allen Enden. Auf die drängendsten Medikamentenengpässe angesprochen, führt sie aus: „Natürlich betrifft es vor allem Antibiotika. Bei Säften für Kinder geht das ja seit Monaten so.“ Aber auch Blutdrucktabletten seien teils schwer zu bekommen. Und ab Sommer drohe das gleiche auch für ein beliebtes Schmerzmittel: Ibuprofen. Derzeit zählt Neumann 305 Mangelpräparate.



Weitere Apotheken könnten verschwinden

Sorge bereite ihr auch der Apothekerschwund: „Derzeit ist es schick als ausgelernter Apotheker im Homeoffice, etwa für Online-Apotheken, zu arbeiten. Mehr Work-Life-Balance, kein Patientenkontakt.“ Daher müsse man dem Trend begegnen. Neumann würde eine zeitliche Verschlankung der Ausbildung vorschlagen, damit diejenigen schneller zum Zuge kommen, die in einer Präsenzapotheke arbeiten möchten. Ansonsten sieht Neumann das Apotheken-Sterben auch bei Erfüllung der anderen ABDA-Forderungen weiter fortschreiten.



Vor einigen Jahren hatte Salzwedel noch sieben Apotheken. Aktuell sind es noch fünf. Tendenz, nach Nadine Neumann: eher fallend.