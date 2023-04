Bürgermeister Meining spricht in erster Stadtratsrede einige Defizite an

Von: Jens Heymann

Die Stadtratssitzung im Foyer des Salzwedeler Kulturhauses: Es war zugleich die erste Zusammenkunft mit Bürgermeister Olaf Meining, der in seiner Rede Wünsche und Erwartungen für die Zukunft formulierte. © Heymann, Jens

Nicht wenige Hansestädter werden vor ihrer Stimmabgabe bei der Salzwedeler Bürgermeisterwahl darüber nachgedacht haben, ob Kandidat Olaf Meining als langjähriger Mitarbeiter der Verwaltung genügend frischen Wind mitbringen würde. Nun – die Wahl ist Geschichte, und Meining setzte sich durch und auf den Chefstuhl der Einheitsgemeinde. In seiner Antrittsrede im Salzwedeler Stadtrat ließ er bei einigen Dingen durchblicken, was im Vergleich zu seiner Amtsvorgängerin Sabine Blümel anders laufen soll und was er von der lokalen Politik erwartet.

Salzwedel – Wer von den Anwesenden die achtseitige Rede genau verfolgt hat, wird die diplomatisch rundgeformten Bemerkungen über die jüngere Vergangenheit vernommen haben. Möglicherweise waren die ursprünglichen Gedanken noch kantiger formuliert gewesen.

So sprach der Bürgermeister über die Rolle des Stadtrates. Das aus rund drei Dutzend gewählten Einwohnern der Stadt bestehende Gremium solle die Weichen stellen, die Richtung bestimmen – mit dem Rathaus als Umsetzer, Ideengeber und Mahner, wenn es nicht oder nicht in der Art gehen sollte. Meining forderte die Stadträte auf, ihre gesetzlich verankerte Entscheidungskompetenz wieder stärker wahrzunehmen. Sie hätten diese in den vergangenen Jahren „an der einen oder anderen Stelle mehr oder weniger, bewusst oder unbewusst, freiwillig oder unfreiwillig [...] aufgegeben“, was weiten Interpretationsspielraum auf das zurückliegende Zusammenspiel von Stadtrat und Verwaltung zulässt.



Meining ermutigte die gewählten Vertreter der Stadt, sich mit Vorschlägen für das kommende Haushaltsjahr „lange vor den eigentlichen Beratungen“ einbringen. Eine höfliche Aufforderung, durch frühzeitige Arbeit späterer Nörgelei vorzubeugen.



Ein anderer Teil der Rede Meinings bezog sich auf die Städtepartnerschaft mit dem britischen Ort Felixstowe. Meining wolle den „etwas abgerissenen Gesprächsfaden“ wieder aufnehmen und aufgrund einer Einladung kurzfristig auf die Insel reisen.



Der Vorwurf, dass sich Salzwedel nicht genügend um Felixstowe bemühe, geht bereits auf die Vor-Corona-Zeit zurück. Linke-Stadträtin Ute Brunsch berichtete 2019 von „unangenehmen“ Momenten bei einem Besuch in Großbritannien, als die Frage auf die fehlende Einladung aus Deutschland gekommen war. An Sabine Blümel erging damals der Auftrag, in der Sache aktiver zu werden. Die lähmende Corona-Pandemie kam zwar bekanntlich dazwischen; das Fazit von Bürgermeister Olaf Meinung steht aber dennoch für sich.



Am Ende zitierte er noch den US-amerikanischen Komponisten John Cage, der sagte: „Ich verstehe nicht, warum Leute Angst vor neuen Ideen haben. Ich habe Angst vor den alten.“ Das ist Bilanz und Botschaft zugleich.