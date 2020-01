Salzwedel: Linke-Stadtratsfraktion will Böllern in der Innenstadt untersagen lassen

Ruf nach Feuerwerksverbot

+ © B. Zahn Nach dem Brand des Wohnhauses und Geschäftes an der Holzmarktstraße: Weil der Verdacht auf Pyrotechnik als Ursache fällt, gibt es nun die Forderung, das Zünden von Feuerwerk in der Salzwedeler Innenstadt zu verbieten. © B. Zahn

Salzwedel – Die politische Konsequenz aus dem Brand eines Antiquitätenladens an der Holzmarktstraße in Salzwedel in der Silvesternacht hat nicht lange auf sich warten lassen.