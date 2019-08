Salzwedel: Großbaustelle Südbockhorn voll im Zeitplan

Demnächst wird der zweite Bauabschnitt am Südbockhorn in Richtung Jahnstraße begonnen. Dann heißt es für die Autofahrer, die zum Kronsberg wollen: umgewöhnen.

+ Notlösung ab Mitte August: Wer zum Kronsberg will, muss demnächst über den Dämmchenweg fahren. © Hiersche

„Die letzten Hausanschlüsse, Wasser und Abwasser, werden in dieser Woche gesetzt und die Wasserleitung an der Einmündung der Neuperverstraße angeschlossen“, erklärte Salzwedels Stadtsprecher Andreas Köhler. Die Vorbereitungen für den zweiten Bauabschnitt würden ebenfalls planmäßig vorangehen, so Köhler weiter. „Das Schieberkreuz für die Trinkwasserleitungen wird hergestellt. Weiterhin laufen die Vorbereitungen für das sogenannte Umbinden der Trinkwasser- und Abwasserleitungen auf den Nordbockhorn. Die Versorgungsleitungen werden dann ebenfalls umgelegt.“