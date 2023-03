Salzwedel: Bürgermeister holt „Marketingwege 2030“ aus Schublade

56 alte Ideen für die Zukunft

+ © Repro Um das Jahr 2010 herum wurden die „Marketingwege Salzwedel 2030“ zusammengestellt, diskutiert und beschlossen. Nun werden sie wieder aus der Schublade geholt. © Repro

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Jens Heymann schließen

Nach vielen Jahren der Nüchternheit scheint in Salzwedel nun wieder mehr Platz für Visionen zu sein. Es mag ein Zufall sein, aber kurz nach dem Wechsel auf den Bürgermeisterstuhl will Neu-Stadtchef Olaf Meining sein altes Konzept „Marketingwege Salzwedel 2030“ aus der Schublade holen.

Salzwedel – Entstauben und überarbeiten, lautet die Devise. Wer weiß: Vielleicht hatte Meining all die Jahre, als Salzwedel eher wie ein Betreuungsfall fürs Finanzamt regiert wurde, immer wieder mal nostalgisch hineingeschaut.

Am kommenden Montag, 27. März, soll sich passenderweise der Marketingausschuss der Stadt mit den „Perspektiven und Strategieansätzen für die Hansestadt Salzwedel“ beschäftigen. „Marketingwege 2030“ – das klingt nach Zukunft, ist aber schon viele Jahre alt. Der Stadtrat beschloss das Papier einst im Oktober 2010.



Damals war der heutige Bürgermeister noch für das Marketing der Stadt zuständig und hatte den Auftrag, Ideen zusammenzutragen. 56 davon schafften es in die Sammlung unter den Leitbildern „Wohnen / Leben / Arbeiten“, „Wirtschaft“, „Image / Identität“ und „Tourismus“. Manches wirkt anachronistisch. Erwähnte Einrichtungen wie der Kultur-Eigenbetrieb und die Jeetze-Landschaftssanierung existieren bereits nicht mehr, der Stadtwald wurde verkauft, das Liestener Waldbad verfällt. Die eingangs erwähnte finanzielle Nüchternheit hat ihre Wirkung entfaltet. Anderes ist durch jüngste Entwicklungen relevanter geworden – so beinhaltet die Ideensammlung etwa den Vorschlag, Räume für Seniorentreffs zur Verfügung zu stellen. Im Laufe der Zeit sind außerdem neue Aspekte in den Vordergrund getreten. Der Bürgermeister nennt hierbei Mobilität und Klima, die um 2010 herum noch keine so präsente Rolle gespielt hätten. Wiederum andere Ideen bleiben vermutlich Baustellen für die Zukunft. Genannt seien hierfür beispielhaft die Belebung der Altperverstraße und der einst kühne Plan, sich perspektivisch für die Landesgartenschau zu bewerben. Die Kosten und die notwendige Begleitung durch Experten seien nach wie vor Dinge, die nicht außer Acht gelassen werden dürfen, erläutert der Stadtchef. Es spreche aber auch nichts dagegen, Ideen zu entwickeln.



Olaf Meining will die Anregungen nun aus der Schublade herausholen und mit der Stadtpolitik unverbindlich besprechen. Die mögliche Weiterentwicklung der „Marketingwege 2030“ ist deswegen im Ausschuss auch nicht an einen Beschluss gekoppelt. Zwangloser Ideenaustausch ist angesagt. Der steht auch den Einwohnern offen, denn die 56 Ideen sind im Ratsinfosystem auf der Stadtinternetseite nachlesbar (unter Montag, 27. März).