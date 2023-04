Vorstoß gegen Pädagogenmangel: Nicht-Akademiker für ausgewählte Fächer

Von: Lydia Zahn

Teilen

Heike Herrmann, Direktorin der Lessing-Ganztagsschule, übernimmt manchmal selbst die Schneiderwerkstatt. Mit dem Vorstoß der Landesregierung könnte sie einen Schneider für diese Stelle als Lehrkraft einsetzen. © Zahn, Lydia

Lehrer ohne Abitur und Studium? Kling erst einmal komisch, könnte aber bald Realität sein. Denn das Land Sachsen-Anhalt will mit dem geplanten Vorstoß, die Voraussetzungen für Seiteneinsteiger zu senken, gegen den Lehrermangel vorgehen. Dafür gibt es zwar Lob, aber auch Kritik.

Salzwedel – Wenn es nach dem Bildungsministerium geht, sollen künftig auch Quereinsteiger ohne Abi und Studium an Sekundarschulen unterrichten können. Die Einsatzgebiete seien dabei auf Wirtschaft, Technik, Hauswirtschaft sowie künstlerisch-musische Fächer begrenzt. Im Mai soll es bereits die ersten Ausschreibungen im Land geben.



Zwar sind in Sachsen-Anhalts Sekundarschulen bereits rund 1330 Seiteneinsteiger aktiv, dennoch müssen diese einen Hochschulabschluss vorweisen können. Dass dann auch Nicht-Akademiker unterrichten können, ist also neu – zumindest für Realschulen. An berufsbildenden Schulen wird das schon praktiziert.



Lessing-Schule steht dem offen gegenüber

Heike Herrmann ist Direktorin der Lessing-Schule in Salzwedel und steht dem Vorstoß des Landes positiv gegenüber. „Das ist fantastisch“, sagt Herrmann mit Nachdruck. Sie und das Kollegium der Ganztags- und Gemeinschaftsschule denken sich ständig Neues aus, um dem Lehrermangel entgegenzuwirken, und das sei ein weiterer wichtiger Schritt.



So wurde beispielsweise 2015 das Freie Lernen für die Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch eingeführt, 2016 das Projektlernen und 2019 das 80-10-Unterrichtsmodell, wobei die Stunden anders getaktet werden (wir berichteten). Zudem werden Studenten als Lehrkräfte eingesetzt. Eine Win-win-Situation für beide Parteien.

Seit 2017 gibt es außerdem den Tag in der Praxis (TIP) für die 9. Klassen. Dabei sind die Neuntklässler einen Tag in der Woche bei Unternehmen. Für die 7. und 8. Klassen gibt es das Forschende Lernen in der Praxis (FLIP), welches einmal in der Woche zum Teil in Betrieben, aber auch in eigenen Werkstätten der Schule stattfindet. Und genau da würde Herrmann die zusätzlichen Kräfte einsetzen.



„Zur Zeit übernehmen das unsere Lehrer“, erzählt sie. Die Seiteneinsteiger ohne Abitur und Studium könnten das aber abnehmen und so Luft schaffen. „Ich würde sofort einen Koch, einen Tischler und einen Schneider einstellen“, sagt Herrmann schon fast euphorisch.

Aber nicht nur in Werkstätten könnten solche Kräfte eingesetzt werden, schließlich hat so etwas nicht jede Schule, sondern auch für Wahlfächer – wenn Schüler eine zweite Fremdsprache abgewählt haben – oder projektbegleitend. „Die Schüler könnten beispielsweise im Fach Geschichte etwas thematisch Passendes in der Werkstatt bauen, ein Kostüm der damaligen Zeit nähen oder ein Gericht nachkochen“, schwirren der Direktorin schon Ideen durch den Kopf.



Gewerkschaft sieht Schritt kritisch

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) um Landeschefin Eva Gerth sieht den Vorstoß hingegen eher kritisch. Gerth hofft, dass solche Seiteneinsteiger eher die Ausnahme bleiben. Zudem müsse es ein verpflichtendes Fortbildungsprogramm geben sowie vorab die fachliche Eignung geprüft werden, fordert Gerth.



Für Heike Herrmann ist vor allem wichtig, dass das „Herz an der richtigen Stelle sitzt, dass sie gut erklären können und über eine gute Allgemeinbildung verfügen“. Und außerdem gebe es immer noch eine Probezeit, in welcher beide Seiten gucken können, ob es passt oder eben nicht.



„Neben unseren richtigen Lehrern“, beginnt Herrmann und setzt dabei das Wort richtigen in Anführungsstriche, „haben wir ja schon fünf Seiteneinsteiger an unserer Schule.“ Diese haben zwar studiert, aber eben kein Lehramt. Und die Zusammenarbeit mit diesen laufe mehr als gut, für Kollegium sowie Schüler.



Bei richtigem Modell kann es klappen

Alles in allem steht die Lessing-Schule dem Vorhaben des Landes positiv gegenüber, die Schulform bietet sich dafür aber auch sehr gut an. Die Comenius-Schule wollte zu dem Thema keine Erklärung abgeben.

Antje Pochte von der Jeetze-Schule sagte zur AZ, dass es an ihrer Schule nur wenig Erfahrung mit Quereinsteigern gebe. Was daran liege, dass das Land bei freien Schulträgern bislang hohe Maßstäbe beim Lehrpersonal angelegt habe, die die Jeetze-Schule auch einhalte.

Fazit: Um die Unterrichtsversorgung zu verbessern, dem Lehrermangel entgegenzuwirken und den Schulalltag zu erleichtern, wären Seitensteiger ohne Abi keine schlechte Lösung. Diese Kräfte müssen aber auch in die Schulstruktur passen und für den Beruf des Lehrens geeignet sein.