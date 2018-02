Bob Ross als Vorbild: Malen wie ein Meister

Das große Vorbild: Bob Ross

Der Mann mit der markanten Afrofrisur kam während seiner 20-jährigen Dienstzeit in der US Air Force mit der Malerei in Berührung. Er entwickelte seine eigene Technik und war von 1983 bis 1994 in der TV-Sendung „The Joy of Painting“ zu sehen. Diese läuft immer noch regelmäßig im Fernsehen. Ross machte die Ölmalerei für jedermann weltweit populär und baute eine eigene Marke auf. Seine Krebserkrankung machte er bis zu seinem Tod am 4. Juli 1995 nicht öffentlich.