Regionalität wird beim Fleischkonsum der Salzwedeler immer wichtiger

Von: Armon Böhm

Erst seit März gibt es im „Grünland“, geführt von Felix Neumann, frische und regionale Fleischwaren. © Böhm, Armon

Bundesweit sinkt der Fleischkonsum, doch wie sieht es in Salzwedel aus? Um dies herauszufinden, wandte sich die AZ an einige Händler und Bioläden. So viel vorweg: In der Hansestadt wird es nicht weniger, sondern nachhaltiger.

Salzwedel – „Der Fleischkonsum geht zurück“, lautete kürzlich eine Schlagzeile in den Zeitungen, im Rundfunk und im Fernsehen. Demnach soll aktuell so wenig Fleisch gegessen werden wie seit 30 Jahren nicht mehr. Der Pro-Kopf-Verbrauch lag 2022 bei 52 Kilogramm Fleisch pro Jahr – 7,4 Prozent weniger als 2021. Gleichzeitig wachse der Markt für Fleischersatzprodukte. Trifft diese Entwicklung auch für ländliche Regionen wie Salzwedel zu? Die AZ hörte sich um.

Die für die Fleischereien in Stadt und Umland zuständige Fleischer-Innung Altmark habe sich aufgelöst, erfuhr die AZ. Landesinnungsmeister Heinz Sallier hielt sich auf Nachfrage bedeckt: Konkrete Zahlen könne er nicht nennen, auch keine Details zur Entwicklung in Salzwedel.



Dass Fleisch aus regionaler Produktion boomt, war allerdings am Donnerstag beim Bauernmarkt in der Halle am Gerstedter Weg deutlich zu spüren – und auch zu sehen, denn vor den Verkaufsständen der lokalen Anbieter hatten sich teils längere Schlangen gebildet. Einen Einbruch bestätigten die Fleischverkäufer nicht – im Gegenteil. Das Bewusstsein für regional erzeugtes Fleisch steige.



Ersatzprodukte sollen boomen, doch Kirsten Schiller von „Natukola“ merkt keinen höheren Absatz. © Böhm, Armon

Felix Neumann, Inhaber des Bioladens „Grünland“ in Salzwedel, bestätigt das: „Auch bei uns geht der Kurs eher gegen den Trend.“ Ganz neu, nämlich seit März, biete der Bioladen auch frische Fleischprodukte an. Zuvor mussten Kunden auf Tiefkühlware zurückgreifen. Die Nachfrage sei seitdem gestiegen. „Ich bin Vegetarier, stehe aber hinter den Produkten“, betonte Neumann.



Jürgen Meyer-Roschau, Inhaber der Bio-Metzgerei „Hermsmeyer’s Hof“ in Jahrstedt und Miesterhorst, die den Bioladen seit März beliefert, kann auch keine sinkende Nachfrage wahrnehmen. Allerdings sei der Betrieb, der hauptsächlich Angus-Galloway-Rinder züchtet, auch noch recht jung. „Ich kann nur sagen, dass unser Geschäft sehr gut läuft“, sagte der Metzger.



Kirsten Schiller, Inhaberin des Naturkostladens „Natukola“ in Salzwedel, hat auch keinen Rückgang beim Fleischkonsum festgestellt, aber immer mal wieder Kunden, die auf nachhaltigere Ernährung umsteigen wollen und bei ihr nachfragen. „Erst gestern hatte ich eine Kundin, die mich fragte, wo sie denn gutes und auch nachhaltiges Fleisch herbekommen kann“, berichtete Schiller am Freitag.

Sie biete Frischfleisch nur auf Bestellung an und habe daher generell keinen hohen Absatz an Fleischprodukten. Die Nachfrage nach Fleischersatzprodukten sei unverändert. Wobei Veganer diese eher nicht essen, sondern sich hauptsächlich von Gemüse ernähren. „Oft fangen junge Mütter an, sich mehr mit der Ernährung zu beschäftigen“, erläuterte Schiller.