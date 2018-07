Quer durch Salzwedel

Salzwedel. Zur Demonstration „Für eine antifaschistische Provinz Nazistrukturen zerlegen“ am heutigen Sonnabend werden bis zu 400 Teilnehmer erwartet.

Das jedenfalls haben Angehörige des Autonomen Zentrums „Kim Hubert“ der Versammlungsbehörde beim Altmarkkreis mitgeteilt.

Dort wurde auch die Strecke festgelegt, die die Demonstrierer durch Salzwedel nehmen. Lost geht es um 17 Uhr am Bahnhof – zunächst mit einer Auftaktkundgebung. Weitere folgen. Die Route führt dann von der Bahnhofs- über die Thälmannstraße bis zur Ampelkreuzung Schillerstraße. Von dort geht es nach rechts weiter in Richtung Zentrum auf die Neuperverstraße. Dort ist auf Höhe des AfD-Kreisbüros eine etwa 15-minütige Zwischenkundgebung vorgesehen. Über die Breite Straße geht es weiter in Richtung Vor dem Lüchower Tor und dann auf der Karl-Marx-Straße, wo es vor der Schwimmhalle zu einer weiteren, etwa eine Viertelstunde dauernden Zwischenkundgebung kommen soll. Danach verläuft die geplante Strecke über den Schäferstegel, den Nord- und den Südbockhorn, die Holzmarkt- und die Burgstraße zum Autonomen Zentrum an der Altperverstraße zur Abschlusskundgebung.

