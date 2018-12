Die Presse hat Schuld

hob Salzwedel. „Ich dulde nicht, dass unsere Stadt schlecht gemacht wird. Ob man im nächsten Jahr überhaupt wieder einen Weihnachtsmarkt macht, wird man sehen. Anpacken ist gefragt – mehr sage ich nicht.

“ Bürgermeisterin Sabine Blümel platzte am Dienstag im Stadtrat der Kragen, als es wieder einmal um den Weihnachtsmarktstandort Rathausturmplatz ging. Lothar Heiser (CDU) hatte nachgefragt, wie viel Geld denn dort nun noch verbaut werden soll.

In der folgenden Diskussion wurden die Bälle hin- und hergespielt. Werbegemeinschaftschef Jost Fischer sagte, dass er mit der Stadt gut zusammengearbeitet habe, es ein Für und Wider für den Standort gegeben habe und die Werbegemeinschaft den Markt demnächst auswerten will. Eines fand Fischer traurig: „Wie mit Marktleiter Otto Wüstemann umgegangen wurde – er war unser Zugpferd.“ Zur Erinnerung: Wüstemann hatte nach Jahren seinen Posten kurz vor Marktbeginn hingeschmissen.

Wer wen wieso warum? Antworten gab es keine und am Ende war – wie so oft – die Presse schuld, weil „die ja immer alles gleich schreiben, was die Leute sagen“.