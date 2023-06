Polizistin (28) trotz Zweifel vom Salzwedeler Amtsgericht freigesprochen

„Ihr Verhalten war sehr unreif“

Im Salzwedeler Amtsgericht fand ein Prozess gegen eine Polizistin (28) statt.

Von Armon Böhm

Beim Fortsetzungstermin des Amtsgerichtes Salzwedel erreichte die Polizistin, der Körperverletzung im Amt vorgeworfen worden war, ihr Ziel: Freispruch. Der Richter sah sich dennoch zu Anmerkungen veranlasst.

Salzwedel –Aufgrund des Vorwurfs einer Körperverletzung im Amt musste sich am Mittwoch eine 28-jährige Polizistin vor dem Amtsgericht der Hansestadt Salzwedel verantworten. Trotz wiederholter Angebote, das Verfahren gegen eine Geldauflage einzustellen, bestand die Angeklagte auf eine Gerichtsverhandlung (AZ berichtete). Ein Wunsch, der sich zwar im Sinne des Prozesses lohnte, da die Polizeibeamtin letztendlich freigesprochen wurde, doch Richter Dr. Klaus Hüttermann hatte abschließend dennoch einige kritische Worte zu ihrer Polizeiarbeit zu äußern.

Die vorgeworfene Tat

Am 23. Mai 2022 wurde die 28-jährige Angeklagte zusammen mit einem 26-jährigen Kollegen zu einem Einsatz gerufen, da eine 26-jährige Frau sich weigerte, den Eingangsbereich vor einem Wohngebäude in Salzwedel, in dem sie Hausverbot hatte, auf mehrfacher Bitte der Anwohner zu räumen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten sei die Situation allerdings dann schnell eskaliert. Besagte Frau sprühte mit einem Tierabwehrspray in die Augen der Polizistin. Während der Kollege daraufhin die 26-Jährige am Boden sicherte, soll die 28-Jährige laut Anklageschrift mehrfach auf die Frau eingetreten haben.



„Ich hatte Angst“, erklärte das mutmaßliche Opfer, das dem Richter nicht unbekannt war, den Einsatz des Sprays. In der Vergangenheit kam es bereits zu Vorfällen mit dem Spray, wodurch die Geschädigte auch schon auf der Anklagebank saß. Sie leide oft an Panikattacken, wie auch beim geschilderten Einsatz. Zusätzlich gab die 26-Jährige bei ihrer Zeugenaussage vor Gericht an, dass sie an dem Tag getrunken hatte. Vor dem Vorfall saß sie bereits eine Weile vor dem Gebäude. Warum sie sich dort aufhielt und sich weigerte, das Gelände zu verlassen, wollte die Zeugin nicht schildern.



Verletzungen unklar

Mehrere Tritte habe die mutmaßlich Geschädigte von der Angeklagten abbekommen, während sie gesichert am Boden lag. Sowohl in den Magenbereich als auch in das Gesicht. Ein medizinisches Gutachten gab es allerdings nicht, da sie sich laut schriftlicher Stellungnahme des Notarztes, der sie am Tag der vorgeworfenen Tat untersuchen sollte, wehrte und nicht still hielt. Lediglich Fotos, die laut Zeugin etwa ein bis zwei Tage später entstanden, zeigten Verletzungen. Ein Video, das kurz vor dem Abtransport der Frau aufgenommen wurde, zeigte laut Richter keine erkennbaren Verletzungen.



Als zweite Zeugin trat eine 46-jährige Anwohnerin des Gebäudes vor das Gericht. Sie rief die Polizei, nachdem die 26-Jährige nicht gehen wollte. „Ich bereue es“, äußerte die Zeugin bezogen auf ihren Anruf. Seit dem Vorfall fühle sie sich Polizisten gegenüber unwohl. Sie habe den Tathergang über Fenster sowie draußen beobachten können. Nachdem die Beamtin das Spray in die Augen bekommen hatte, habe die Zeugin ihr Wasser und einen Lappen gebracht. Plötzlich habe sich die Polizistin an das Opfer gewandt und geschrien: „Bist du bekloppt, eine Beamtin anzugreifen?“ Dann habe die Angeklagte, nicht wie vorgeworfen, getreten, sondern auf sie eingeschlagen.



Eine 66-jährige Nachbarin, die das Geschehen von ihrem Vorgarten aus beobachtete, trat als Drittes in den Zeugenstand und bestätigte das aggressive Auftreten der Polizeibeamtin sowie ihren Einsatz von körperlicher Gewalt. Allerdings war sich die frühere Krankenschwester sicher, Tritte gesehen zu haben. Seit dem Tag kriege die Rentnerin die Bilder von dem Vorfall nicht mehr aus dem Kopf.



Vergleich mit den USA

Immer wieder sei die Angeklagte zum Opfer hin und wieder weg, und habe sie dabei getreten. „Das ging mindestens viermal so“, sagte die Zeugin. Oft habe sie schon von Polizeigewalt in den USA gehört, wobei sie sich auch auf George Floyd bezog. „Das in Deutschland zu sehen, hat mich schockiert“, äußerte die Zeugin. Ein Vergleich, der der Angeklagten sichtlich bitter aufstieß. Von Hüttermann auf ihre Reaktion angesprochen, äußerte die 28-jährige Polizistin, die bisher jegliche Aussagen verweigerte: „Mich damit zu vergleichen, geht bisschen weit.“



Vierter und letzter Zeuge war ihr 26-jähriger Kollege, der sie bei dem Einsatz begleitete. Zwar bestätigte auch er das aggressive Auftreten seiner Streifenpartnerin, die er erst anschreien musste, damit sie sich von dem mutmaßlichen Opfer entfernte, doch Tritte habe er nicht gesehen. „Ich hatte auch ein wenig Tierschutzspray abbekommen und fokussierte mich auf die Sicherung“, schilderte der Beamte.



Freispruch trotz Skepsis

Der Staatsanwalt sah die Schuld bestätigt, während der Verteidiger ein getrübtes Urteil der Zeugen durch die medial berichtete Polizeigewalt vermutete. Als letzte Worte, vor der Urteilsverkündung, äußerte die Angeklagte: „Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen.“ Der Richter wiederum war weder von der Unschuld, noch von der Schuld der Beamtin überzeugt, wodurch es zum Freispruch kam. „Ihr Verhalten aber, und das sage ich extra in der Anwesenheit ihrer Vorgesetzten, war sehr unreif. Ihr Schlusswort zeigt, dass sie es immer noch nicht verstanden haben. Es geht hier auch um den Ruf der Polizei. Während ihr Kollege vorbildlich ruhig blieb, war ihre Arbeit schwach“, sagte Hüttermann abschließend.