Planwerk Salzwedel stellt Pläne für Schulhof der Lessing-Grundschule vor

Von: Armon Böhm

„Desolate“ Asphalt- und Betonbefestigungen sowie „karge“ Grasflächen: Das Gelände der Salzwedeler Lessing-Grundschule strahlt aktuell so einiges aus, doch Spielspaß für Kinder gehört nicht dazu. Dies soll sich zukünftig ändern. © Planwerk Salzwedel

Das Planwerk Salzwedel stellte beim Verkehrsausschuss vergangene Woche dessen Pläne für den Umbau des Geländes der Salzwedeler Lessing-Grundschule vor. Der Schulhof soll schon bald grüner werden und mehr Spaß bieten.

Salzwedel – Die Salzwedeler Grundschule „G. E. Lessing“ soll einen rundum neuen Schulhof erhalten. Beim Ausschuss für Bau, Planung und Denkmalpflege der Stadt Salzwedel stellte Bianka Niemeyer von Planwerk Salzwedel vergangene Woche die ausführlichen Pläne für den Umbau vor. Neben neuen Sitz- und Parkgelegenheiten können sich vor allem die jungen Schülerinnen und Schüler auf zahlreiche neue Spielgeräte freuen.

Bevor es allerdings an die geplanten Neuheiten ging, zeigte Niemeyer den Mitgliedern des Ausschusses erst einmal den aktuellen Zustand des Geländes. Denn dieses ist geprägt durch „desolate“ Asphalt- und Betonbefestigungen, „karge“ Grasflächen, wenige oder gesperrte Spielgeräte, defekte Fahrradständer, auf dem Schulhof parkende Autos, alte Sitzbänke sowie herumliegende Schulranzen. „Da gibt es einiges zu tun“, unterstrich die Diplom-Ingenieurin von Planwerk.



Für den Umbau unterscheidet das Unternehmen zwischen einem nördlichen und einem südlichen Schulhofbereich. Der nördliche Bereich soll einen Parkplatz für Lehrer, Behinderte und Sporthallennutzer sowie Fahrradständer für Lehrer und Sporthallennutzer bekommen. Im südlichen Bereich wiederum sollen neue Spiel- und Aufenthaltsbereiche für Schüler, Änderung der Toranlagen, Verringerung der Zufahrtsflächen, Fahrradständer für Schüler, Lagerungsmöglichkeiten für Spielgeräte und Schulranzen sowie Sitz- und Aufenthaltsbereiche inklusive Freiluft-Klassenzimmers entstehen.



Grundlegend wolle das Planwerk laut Niemeyers Vortrag die Reduzierung von Flächenversiegelungen, Umweltschutz, Unfallverhütung, Inklusion, Integration, einen pädagogischen Mehrwert, Sozialkompetenz und mehr Gesundheit erreichen. LED-Lampen sollen das teilweise komplett unbeleuchtete Gelände erhellen und ungiftige Heckensträucher als Sichtschutz dienen.



Damit die Kinder der Lessing-Grundschule sich in den Pausen ordentlich austoben können, soll als zentrales Spielgerät ein Raumnetz her, in dem sowohl geklettert und balanciert als auch sich hingelegt und unterhalten werden kann. Dazu kommen noch zwei klassische Schaukeln, eine Netzschaukel, eine Torwand sowie mehrere bunte Bodenmarkierungen, die verschiedene Spielmöglichkeiten bieten sollen. „Diese bieten viel Spaß für relativ wenig Geld“, ergänzte Niemeyer zu den Markierungen. Bereits vorhanden sind ein Bodentrampolin, mehrere Tischtennisplatten, ein Kletterturm und ein Bolzplatz mit zwei Toren.



Wann diese Pläne umgesetzt werden, sei aktuell noch nicht klar, doch Martyna Hartwich, Leiterin des Bauamts, ergänzte, dass man so schnell wie möglich anfangen wolle. Zuerst soll der südliche Bereich, der hauptsächlich für die Kinder sein soll, umgebaut werden. Hartwich hofft, dass das gesamte Bauvorhaben noch in diesem Jahr „etwas wird“.