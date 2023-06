Mit offenen Armen empfangen worden

Pfarrer-Ehepaar von Biela verlässt die Salzwedeler Mariengemeinde

Von: Lydia Zahn

Teilen

Die Pfarrer Annette und Friedrich von Biela vom Pfarramt St. Marien gehen im August nach Altenburg. Es fällt ihnen nicht leicht, ihre Gemeinde und die Marienkirche zurückzulassen. © Zahn, Lydia

Das Pastoren-Ehepaar Annette und Friedrich von Biela verlässt nach fast einem Jahrzehnt ihre Kirchen-Gemeinde St. Marien. Denn im September tritt die Pfarrerin eine Stelle als Superintendentin im Altenburger Land an.

Salzwedel – In knapp einem Jahr hätten sie ihr zehnjähriges Jubiläum als Pfarrer der Mariengemeinde gehabt – doch dazu wird es nicht kommen. Denn Annette und Friedrich von Biela gehen, und zwar nach Altenburg in Thüringen. Einen Nachfolger gibt es zwar noch nicht, doch das Pastoren-Ehepaar hat keine Sorge, dass ihre Gemeinde auch diese Zeit überstehen wird. Es werde laut dem Kreiskirchenamt Salzwedel eine Vakanzvertretung geben, sodass nichts ausfallen müsse.

Superintendent ja, aber nicht in Salzwedel

„Ich habe eine Stelle als Superintendentin im Kirchenkreis Altenburger Land bekommen“, erzählt Annette von Biela im Gespräch mit der AZ. Auch in Salzwedel hat sie eine höhere Position inne, sie ist stellvertretende Superintendentin. Als sie sich im vergangenen Jahr wie auch Pfarrer Steffen Doms aus Lauchhammer auf die Stelle des Superintendenten des Kirchenkreises Salzwedel bewarb, wurde sie allerdings nicht gewählt. Doch kurz darauf kam die Anfrage, ob sie dieses Amt nicht auch an anderer Stelle ausüben wollen würde. Und sie will. „Ich denke, dass ich meine Gaben dort gut einsetzen kann“, sagt sie.

Ein Neustart: Sowohl beruflich als auch privat

Anders sieht es bei ihrem Mann aus. „Ich hatte die Wahl: Entweder gehe ich mit, oder ich bleibe hier. Darüber musste ich aber nicht lange nachdenken“, lacht Friedrich von Biela. Für ihn stand fest, er begleitet seine Frau, komme was wolle. Zwar hat er dann keine Gemeinde mehr unter seiner Obhut, könne aber weiterhin als Pfarrer arbeiten. „Ich werde dann dort eingesetzt, wo ich gebraucht werde. Es wird sicher ungewohnt, dass ich dann keine feste Gemeinde mehr habe. Aber wer weiß, vielleicht wird irgendwann ja noch eine passende Stelle frei“, ist der Pastor optimistisch. Und seine Frau fügt hinzu: „Noch einmal etwas ganz Neues, es wird für uns beide eine ganz schöne Umstellung.“

Dieser Umstellung, wenn auch vielleicht positiver Natur, sind sich beide schmerzlich bewusst. „Es fällt uns wirklich schwer, hier wegzugehen“, sagt Friedrich von Biela traurig, während er den Blick zu seiner Frau wendet und ergänzt: „Es ist einfach so schön hier.“ Dem schließt sie sich an: „Die Gemeindeglieder sind so engagiert, die Arbeit mit den Ehrenamtlichen läuft reibungslos und dann noch die fantastische alte Kirche. Der Abschied wird nicht leicht.“ „Haha, ja. Es ist sprichwortwörtlich ein Hin und Her zwischen Vorfreude und Abschiedsschmerz“, fügt der Pfarrer milde lächelnd hinzu.



Mit offenen Armen empfangen worden

Wenn die beiden an ihren Beginn in der Hansestadt denken, sind sie sich einig, dass es kein angenehmerer Start hätte sein können. „Wir sind mit offenen Armen empfangen worden“, erinnert sich Friedrich von Biela. Zuvor waren sie in und um Magdeburg tätig gewesen. Was das Ehepaar zudem überraschte, waren die Ehrenamtlichen. „2022 hatten wir 140 bis 150“, sagt der Geistliche stolz. Und deshalb vertrauen beide darauf, dass viele Projekte auch ohne ihr Zutun weiterlaufen werden.



Aber nicht nur ihre Gemeinde werden sie vermissten. Ein weiterer Verlust für Annette von Biela ist es, ihre Schüler zurückzulassen. Am Jahn-Gymnasium und in der Jenny-Marx-Grundschule unterrichtet die 53-Jährige das Fach Religion.



Viel Zeit bleibt den Pfarrern nicht mehr. Am 2. Juli steht der Abschiedsgottesdienst an. Um 17 Uhr geht es in der Marienkirche los, und im Anschluss wird gegrillt. Der letzte Gottesdienst mit ihnen findet am 30. Juli statt. Im August geht es dann nach Altenburg, und ab September treten sie ihre neuen Stellen an, führt das Ehepaar aus.



Rückblickend gibt es viel, worauf die von Bielas stolz sind. Beispielsweise den „3-nach-halb“-Gottesdienst, den Kreuzweg, der zu Ostern aufgebaut wird, und dass die Gottesdienste auch während der Corona-Zeit nicht ganz ausfielen. „Wir haben sie einfach über Zoom übertragen und zudem auf CDs gebrannt“, erzählt der ebenfalls 53-Jährige.

Worte zum Abschied der von Bielas

Zum Schluss haben sowohl Annette als auch Friedrich von Biela noch ein paar Worte für ihre Gemeinde. „Ich bin so unendlich dankbar für die Verwurzelung sowie Erdung und das Vertrauen, das ich hier erfahren durfte“, sagt die baldige Superintendentin.



Ihr Mann erinnert an einen Psalm in der Bibel: „Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohlmachen (Psalm 37, Vers 5). Und das wünsche ich auch der Gemeinde, dass sie mit dem Vertrauen in die kommende Zeit gehen, dass Gott das Ende wohlmachen wird.“