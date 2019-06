Salzwedel / Stendal – Die Staatsanwaltschaft Stendal hat Anklage gegen einen nun 60-jährigen Kirchenmann aus dem Altmarkkreis Salzwedel erhoben. Die Vorwürfe wiegen schwer: Er soll „in mittelbarer Täterschaft durch Dritte versucht haben, die Geschädigte vergewaltigen zu lassen“.

Und das in zwei Fällen – im August und September 2016, wie Thomas Kramer, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft, gestern auf AZ-Nachfrage mitteilte. Zum Hintergrund: Die Staatsanwaltschaft hatte am 17. November 2016 das Kirchliche Verwaltungsamt in Salzwedel durchsuchen lassen.

Dort „und andernorts“ wurden sogenannte Log-Dateien auf Computern sichergestellt, die das Tun des zum Tatzeitpunkt 57-jährigen Angeklagten beweisen sollen. Der hatte sich, so der Vorwurf, von diesen Rechnern aus auf eine einschlägige Sex-Seite im Internet eingeloggt. Dort habe er seine Ex-Freundin für sexuelle Handlungen angeboten. Und es dabei so aussehen lassen, als habe die Frau die Annonce selbst geschrieben.

Mehr noch: Es sei suggeriert worden, dass Gewalt dazugehöre, weswegen die Staatsanwaltschaft nicht nur den Vorwurf der sexuellen Nötigung, sondern den der Vergewaltigung erhebe, kommentierte deren Pressesprecher.

VON HOLGER BENECKE

