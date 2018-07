Pachterlass für Landwirte

Wegen der dürrebedingten Ernteausfälle sind besonders altmärkische Landwirte in Not. Die Linken wollen nun erreichen, dass ihnen die Pacht erlassen wird.

mei Altmark. Der Landtag soll darüber entscheiden, dass den Landwirten in der Altmark die Pacht ganz erlassen wird. Bisher war nur von einer Stundung die Rede.

Einen entsprechenden Antrag will der altmärkische Abgeordnete Wulf Gallert angesichts der existenzbedrohenden Dürre-Situation für Landwirte in den Landtag einbringen.

„Bereits jetzt ist deutlich geworden, dass ein Teil der Landwirtschaftsbetriebe massiv von Ernteausfällen aufgrund der anhaltenden Dürre betroffen ist. Dies betrifft nicht nur, aber besonders hart die Landwirtschaftsbetriebe in der Altmark. Die bisher von der Landesregierung und Landgesellschaft angekündigten Maßnahmen zur Stundung von Pachtzahlungen bzw. Steuern reichen in den meisten Fällen nicht aus“, begründet Gallert. Viele der betroffenen Betriebe würden ohnehin schon einen hohen Schuldenstand verzeichnen und könnten in absehbarer Zeit aufgrund der Ernteausfälle den entsprechenden Schuldendienst nicht mehr leisten.

Deshalb soll die Landesregierung aufgefordert werden, die Landgesellschaft anzuweisen, bei den stark betroffenen Betrieben die Pacht nicht nur zu stunden, sondern bei hohen Ernteausfällen ganz zu erlassen.

Gleichzeitig appellieren die Politiker der Linkspartei in gleicher Art und Weise an weitere große Verpächter landwirtschaftlicher Nutzflächen, in ähnlicher Art zu handeln. Dies betreffe im Detail vor allem die BVVG (Bodenverwaltungs- und -vermögensgesellschaft) sowie die jeweiligen Kirchen.

„Wir fordern die Landesregierung auf, Möglichkeiten zu prüfen, gesetzliche Vorgaben in Pachtverträgen für landwirtschaftliche Nutzflächen grundsätzlich so zu gestalten, dass extreme Witterungseinflüsse und damit verbundene Ernteausfälle Auswirkungen auf die Höhe des Pachtzinses haben“, schreiben die Linken in der Presseerklärung.