„Oppenheimer“ und „Barbie“ locken viele Besucher in den Filmpalast

Von: Armon Böhm

Teilen

„Barbie“ und „Oppenheimer“: Zwei Filme, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Das zeigen auch die Plakate, die Kristin Fritzsche und Tobias Mathieu präsentieren. © Böhm, Armon

Weltweit sorgten „Barbie“ und „Oppenheimer“ mit ihrem gemeinsamen Kinostart für viel Aufmerksamkeit. Die AZ wandte sich nun an Filmpalast-Chefin Barbara Bode, um zu erfahren, wie die beiden Filme in Salzwedel ankommen.

Salzwedel – Zwei Filme, ein Datum: Am 21. Juli starteten gleich zwei Kassenschlager weltweit in den Kinosälen und lieferten sich ein Rennen um die meisten Kinogänger. Die Rede ist von „Barbie“ und „Oppenheimer“ – zwei Leinwanderlebnisse, die allein von ihrer Ästhetik her nicht unterschiedlicher sein könnten. Um zu erfahren, welcher Film in und um Salzwedel mehr Erfolg hat, wandte sich die AZ an Barbara Bode, Geschäftsführerin des Salzwedeler Filmpalastes.

International sowie auch in Deutschland konnte „Barbie“ das Rennen für sich gewinnen, was durch die Altersfreigabe ab sechs Jahren sowie auch die düstere Natur von „Oppenheimer“, der allerdings auch schon ab zwölf Jahren freigegeben ist, durchaus zu erwarten war. Allein am ersten Tag sollen in Deutschland laut dem Portal „Inside Kino“ 115 000 Zuschauer „Barbie“ gesehen haben, während es bei Oppenheimer 95 000 waren.



In Salzwedel sehe der Trend ähnlich aus. „Beide Filme laufen sehr gut, auch noch in der fünften Woche“, schilderte Barbara Bode im AZ-Gespräch. Doch auch im Filmpalast liege der Film über die bekannte Puppe „definitiv in Führung“. „Er hat eine breitere Zielgruppe. Es kommen viele Frauen und Familien, aber auch recht viele Männer, was mich freut“, sagte die Kinoleiterin.



Angesprochen auf ihren persönlichen Favoriten äußerte Bode: „Sie sind ziemlich unterschiedlich, wobei beide Gesellschaftskritik beinhalten. Als Frau fühlt man sich bei ‚Barbie‘ irgendwie, wie soll ich sagen, verstanden. Mit ‚Oppenheimer‘, der drei Stunden geht, hat man länger zu tun.“ Beide Filme könne sie empfehlen.



Während „Barbie“ sich in knalligen Pinktönen mit Themen wie Feminismus und dem Patriarchat beschäftigt, dabei aber auch für den ein oder anderen Lacher sorgt, dreht sich der teils in schwarz-weiß gehaltene Film „Oppenheimer“ um den namensgebenden Physiker Julius Robert Oppenheimer (1904-1967), der maßgeblich an der Erfindung der Atombombe beteiligt war. Mehr als eine Milliarden US-Dollar soll „Barbie“ laut Warner Bros. bisher eingespielt haben (Stand 7. August). „Oppenheimer“ läge laut Universal mit 552,9 Millionen US-Dollar etwa bei der Hälfte.



Zwar neigt sich die Doppelpremiere, die unter dem Titel „Barbenheimer“ zum Internetphänomen wurde, langsam dem Ende zu, doch Kinofreunde können sich schon bald auf den nächsten Höhepunkt freuen. „Am 9. und 10. September kommt das bundesweite Kinofest auch wieder nach Salzwedel“, kündigte Bode an. Jeder Film koste an den beiden Wochenendtagen nur fünf Euro. Darüber hinaus stünden zwei neue Premieren, ein Sektempfang, Kinderschminken und vieles mehr auf dem Programm.