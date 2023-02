Neues Bewegungsprogramm bei der Salzwedeler Volkssolidarität vorgestellt

Von: Armon Böhm

Digitale Übungen für mehr Bewegung: Dennis Kauß war zu Besuch in der Salzwedeler Begegnungsstätte der Volkssolidarität, um „Paf@Home“ vorzustellen. © Böhm, Armon

Regionale Angebote für Senioren nehmen ab, doch die Salzwedeler Volkssolidarität baut dafür digital auf. Erst am Dienstag wurde ein neues digitales Bewegungsprogramm bei der Seniorensportgruppe vorgestellt.

Salzwedel – Die Senioren der Hansestadt Salzwedel verlieren wichtige regionale Bezugspunkte. Erst vor Kurzem wurde beispielsweise bekannt, dass der Seniorentreff an der Hoppestraße zum Jahreswechsel geschlossen wurde (AZ berichtete). Glücklicherweise gibt es aber weiterhin die Salzwedeler Begegnungsstätte der Volkssolidarität am Südbockhorn, in der am Dienstagnachmittag ein neues Angebot vorgestellt wurde.

Wie jede Woche trafen sich die Mitglieder der Ortsgruppe zum Seniorensport. Doch statt der üblichen Übungen setzten sich alle jeweils auf einen Stuhl, ausgerichtet auf die neue digitale Tafel der Begegnungsstätte. Dennis Kauß vom Magdeburger Unternehmen „Eumedias“ war nämlich zu Besuch, um das von den Pflegekassen bezahlte und digitale Bewegungsprogramm „Paf@Home“ vorzustellen. „Paf“ steht dabei für „Pflegebedürftige aktiv fördern“ und „@Home“ für „zu Hause“.



Wie der Titel erahnen lässt, richtet sich das Programm, das über einen USB-Stick auf sämtlichen digitalen Geräten abgerufen werden kann, an in der Häuslichkeit lebende Senioren mit einem Pflegegrad. 30 Minuten lange Videos sollen dabei wöchentlich mit sportlichen Übungen im Sitzen für eine aktive Verbesserung der körperlichen und geistigen Gesundheit sorgen sowie zu mehr Selbstständigkeit führen.



Wer allerdings keinen Pflegegrad besitzt und solche Übungen lieber gesellig in einer Gruppe macht, kann sich dafür an die Volkssolidarität wenden. Denn nur eine Person mit Pflegegrad ist bereits ausreichend, sodass alle interessierten Mitglieder der Ortsgruppe an den Übungen teilnehmen können. Zukünftig soll „Paf@Home“ daher als zweites wöchentliches Sportangebot in der Begegnungsstätte stattfinden.



Auch allgemein soll die Salzwedeler Volkssolidarität immer digitaler werden, wie Birgit Schulze, Koordinatorin der Begegnungsstätte, im AZ-Gespräch erzählte. „In Zukunft soll jeder die Möglichkeit haben, sich digital zu den Treffen zuzuschalten und somit auch von zu Hause aus teilnehmen zu können, wenn man mal gerade nicht das Haus verlassen kann oder möchte“, fügte sie hinzu. Der wöchentliche „Kurs für Smartphoneeinsteiger“ und die neue Tafel würden dafür den Grundstein legen.



Wem die Begegnungsstätte am Südbockhorn also zu weit entfernt ist und wer keine naheliegenden Angebote mehr zur Auswahl hat, kann sich zukünftig dennoch auf gemeinschaftliche Aktivitäten freuen. Pflegebedürftige können sich „Paf@Home“ außerdem auch alleine zulegen. Die Einrichtung des Programms wird dann bei einem Hausbesuch von einem Ansprechpartner des „Eumedias“-Teams übernommen.



Mehr zu „Paf@Home“ gibt es unter Tel. (03 91) 53 56 771 bei Dennis Kraus und mehr zum Programm der Salzwedeler Begegnungsstätte unter Tel. (03 901) 30 44 82.