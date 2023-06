Neuer Pächter für Salzwedeler Kulturhaus gefunden

Von: Leif Goetzie

Benennung vakant: Wenn Einar Krause sein Kulturhaus-Restaurant in neue Hände übergibt, dürfte es auch einen neuen Namen erhalten. Man darf gespannt sein, was sich der neue Betreiber einfallen lässt. © Leif Goetzie

Seit einigen Monaten stand fest: Das Kulturhaus-Restaurant braucht nach Juli einen neuen Pächter.. Am Mittwochabend traf der Stadtrat aus zwei Kandidaten eine Vorentscheidung für Verhandlungen zum Pachtvertrag.

Salzwedel - Erleichterung bei allen Freunden des Kulturhauses und seiner Gastronomie: Einen Monat vor Auslaufen des Pachtvertrages mit dem bisherigen Betreiber ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein neuer Pächter gefunden. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Mittwochabend im Foyer des Kulturhauses aus zwei Bewerbern für seinen Wunschkandidaten votiert. Es ist der erfahrene Gastronom Armin Beckemeyer.

Vormals Hotelbetreiber

Beckemeyer, der unter anderem das im Zentrum Uelzens gelegene damalige Hotel Stadt Hamburg 16 Jahre lang betrieb, ist Geschäftsführer der Beckar Managing & Consulting GmbH & Co. KG, die sich schlussendlich durchsetzte. Um die Nachfolge des aktuellen Pächters zu regeln, war bereits von 9. März bis 20. April dieses Jahres ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt worden.



Dabei forderten zunächst sieben Interessenten die für den Prozess bereitgestellten Unterlagen ab. Zwei Bewerber, die sich beide am Sitzungsabend dem Gremium präsentierten, blieben übrig und konnten sich in Gesprächen sowie bei der Besichtigung der Räumlichkeiten ein Bild von den Möglichkeiten machen, die eine Übernahme böte. Nachdem im nicht öffentlichen Teil der Stadtratsitzung die Konzepte von den Bewerbern erläutert und auch die Gelegenheit zu Fragen von Mitgliedern der Fraktionen an die Kandidaten genutzt worden war, fiel in der Abstimmung die Wahl auf die Uelzener GmbH unter Führung von Armin Beckemeyer.



Vertragliche Klärung

Mit ihm wird die Hansestadt Salzwedel nun in die notwendigen Vertragsverhandlungen über die Ausgestaltung des Pachtvertrages eintreten. So sie erfolgreich sind, wird der neue Pächter Einar Krause beerben, der am 31. Juli in den Ruhestand gehen wird (AZ berichtete).

Krause hatte das Kulturhaus-Restaurant schon 1982 im Betrieb der HO (Handelsorganisation) als Leiter übernommen und eine Tradition begründet. Ab 1990, nachdem er sich mit dem Restaurant selbstständig gemacht hatte, baute er es auf eigene Kosten um und machte es zum ersten Gastronomiebetrieb nach westlichem Standard in Salzwedel.



Mehrere ungünstige Entwicklungen, zuletzt Corona-Beschränkungen und die Folgen des Ukraine-Krieges raubten dem Unternehmer die Kraft. Es braucht also einen neuen Schub. Die Hoffnung, dass dieser mit Beckemeyer kommt, ist da. pm/goe