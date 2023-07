Neue Fusion Sushi Lounge in der Hansestadt eröffnet im August

Von: Armon Böhm

Egal ob Maki, Nigiri oder Sashimi: Freunde von Sushi können sich schon bald auf eine große Auswahl, wie bei dieser von den Inhabern der Fusion Sushi Lounge kreierten Platte, freuen. © Fusion Sushi Lounge

Von Sushi bis zur Currywurst: Anfang August soll ein neues Restaurant in Salzwedel eröffnet werden. Die Fusion Sushi Lounge möchte mit ihrer interkulinarischen Küche diverse Kunden anlocken.

Salzwedel – Die kulinarische Vielfalt der alten Hansestadt Salzwedel wird schon bald um einiges bunter. Denn die beiden Nepalesen Bikram Shilpakar und Kamal Kumar wollen mit ihrer neuen Fusion Sushi Lounge in der Neuperverstraße 43 eine Vielzahl an ostasiatischen Spezialitäten anbieten. Neben dem im Namen suggerierten Sushi soll die ebenfalls titelgebende „Fusion“-Küche für reichlich Auswahl sorgen.

Von Hoso Maki über Nigiri bis hin zu Fusion Premium Rolls – allein an Sushi bietet die Speisekarte des neuen Restaurants eine große Auswahl. Aber auch Bratnudeln, Bratreis, Poke Bowls, Tandoori Nudeln, Bento Mix Platten und zahlreiche weitere Speisen sollen zukünftig bestellt werden können.



Wer sich allerdings nicht für Sushi oder die ostasiatische Küche im Allgemeinen begeistern kann, aber von seinen Mitmenschen mit in das Restaurant geschleppt wird, hat wiederum die Wahl zwischen einigen Burgern, Ofenkartoffeln oder auch einer großen Currywurst. Insgesamt bietet die Karte über 200 diverse Speisen und Gerichte an, aufgeteilt auf nahezu 30 Kategorien.



Bikram Shilpakar und Kamal Kumar (r.) erfüllen sich in Salzwedel den Traum eines eigenen Restaurants. © Fusion Sushi Lounge

„Wir haben beide schon fünf Jahre Erfahrung in der Gastronomie und mit der Zubereitung von Sushi sammeln können“, erzählte Bikram Shilpakar über sich und seinen Kollegen Kamal Kumar im AZ-Gespräch. Während Shilpakar sein Können in Uelzen erlernte, erreichte Kumar seine Expertise in Sachen Sushi in Rom.



2021 zog Kumar ebenfalls nach Deutschland, um gemeinsam mit Shilpakar ein eigenes Restaurant ins Leben zu rufen. Die beiden kannten sich noch aus ihrem Heimatland Nepal. Von der freien Immobilie in Salzwedel erfuhren sie vom Inhaber des italienischen Restaurants Romano, das die Neuperverstraße in Salzwedel vor dessen Schließung beherbergte.



„Salzwedel ist perfekt, da es noch keinen Sushi-Laden hier gibt“, äußerte Shilpakar. Die Renovierung der Küche habe bisher viel Zeit in Anspruch genommen, sei aber nun abgeschlossen. Auch die Möbel wurden erneuert. Nun wird noch nach weiteren Servicekräften sowie Fahrern gesucht, um Anfang August eröffnen zu können. Von montags bis freitags soll das Restaurant von 12 bis 21 Uhr und sonnabends und sonntags sowie an Feiertagen von 23 bis 21 Uhr offen sein, wobei mittwochs Ruhetag ist.